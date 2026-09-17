В Подмосковье пришли первые осенние заморозки

Первые заморозки нынешней осени зафиксировали в Московской области в ночь на 17 сентября. На метеостанции в Черустях воздух остыл до −0,1 градуса, сообщил в телеграм-канале специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Черусти считаются полюсом холода Подмосковья. В 2025 году первые отрицательные значения зарегистрировали там на четыре дня раньше — 13 сентября. В самой Москве температура осталась положительной. На ВДНХ термометры показали минимум +7,3 градуса, в Бутове — +5, на Балчуге — +11,5. В Михайловском в Новой Москве воздух остыл до +3,7 градуса.

Заморозки также пришли в Костромскую область. Самым холодным местом Центрального федерального округа стала Шарья, где температура опустилась до −0,9 градуса. В Ивановской области было до +0,5, во Владимирской — до +1. По прогнозу Леуса, похолодание окажется непродолжительным. Следующей ночью атмосферный фронт принесёт облака и местами небольшой дождь, поэтому температура ниже нуля уже не ожидается.

Ранее Life.ru рассказывал, что МЧС предупреждало о заморозках до −1 градуса в Подмосковье в ночь и утром 17 сентября. При этом устойчивого перехода к зимней погоде синоптики не прогнозировали.