Ошибка, которая стоит денег: Почему нельзя ставить зимние шины в тёплую погоду

Главная ошибка водителей осенью — менять резину по календарю, не глядя на температуру. Если днём ещё держится устойчивый плюс, зимняя шина работает не в своём диапазоне: она мягче летней, быстрее изнашивается на тёплом асфальте, а управляемость становится менее точной.

Ориентироваться стоит на погоду, а не на дату. Подходящий момент — когда среднесуточная температура стабильно опускается до +5…+7 градусов. Если поставить зимние шины слишком рано, водитель просто расходует их ресурс до наступления холодов. Особенно это касается тех, кто много ездит по городу: постоянные торможения и разгоны ускоряют износ мягкой смеси.

Но и откладывать замену до первого снега не стоит. Летние шины при существенном похолодании теряют эластичность и хуже работают на холодном покрытии. Безопаснее ориентироваться на устойчивое изменение температуры, а не на конкретную дату.

«Не нужно ждать снегопада или первого гололёда. Если прогноз показывает стабильное похолодание и температура держится в районе пяти-семи градусов, пора записываться на шиномонтаж. А переобувать машину в начале осени просто на всякий случай смысла нет», — заключил автоэксперт Алексей Егоров в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

А ранее Life.ru сообщал, что зимние шины в России за год подорожали до 7,4%. В августе 2026 года средняя стоимость премиальной зимней шины достигла 29,4 тыс. рублей, непремиальной — 10 тыс. рублей.