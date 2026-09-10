Зимняя резина снова дорожает: Во сколько теперь обойдётся «переобуть» машину

Зимние автомобильные шины в России заметно подорожали за последний год. С августа 2025-го по август 2026-го средняя цена премиальной зимней покрышки выросла на 6,6%, а модели непремиального сегмента прибавили 7,4%. Такие данные приводит маркетинговое агентство НАПИ.

В августе 2026 года средняя стоимость премиальной зимней шины достигла 29,4 тыс. рублей, непремиальной — 10 тыс. рублей. Причём рост продолжился и непосредственно перед осенним сезоном: только с июля премиальные модели прибавили 1,7%, а более доступные — сразу 5,8%.

Таким образом, условный комплект из четырёх зимних шин без учёта шиномонтажа сейчас обходится примерно в 40 тыс. рублей в непремиальном сегменте и почти в 118 тыс. рублей в премиальном. Это расчёт на основе средних цен НАПИ, а реальная стоимость зависит от размера колёс, бренда и конкретной модели.

С другими типами шин ситуация менее однозначная. Всесезонные покрышки премиального сегмента за год, напротив, подешевели на 2,1% — до 21,4 тыс. рублей. При этом непремиальные всесезонные шины выросли в цене на 8,2%, до 13,4 тыс. рублей. За месяц обе категории немного подешевели: премиальная — на 3,2%, более доступная — на 1,3%.

Сильный разрыв наблюдается и в летнем сегменте. Премиальные летние шины за год прибавили 7,5% и в августе стоили в среднем 31 тыс. рублей. Непремиальные, наоборот, подешевели на 6,2%, до 9,6 тыс. рублей. По сравнению с июлем премиальная летняя резина стала дешевле на 2%, тогда как массовый сегмент прибавил 2,5%.

Получается, что единственная категория, где за год одновременно выросли цены и на дорогие, и на более доступные модели, — зимние шины. И именно она сейчас становится наиболее актуальной для автомобилистов перед сезонной сменой резины.

Весной Life.ru уже фиксировал противоположный тренд на рынке летних шин: тогда средняя цена одной покрышки снизилась с 6,9 до 6,4 тыс. рублей, а продажи выросли на 41%. Эксперты связывали это с избытком предложения и активным присутствием более доступных азиатских брендов. А в 2025 году зимние шины в России в предсезонный период подорожали почти на 24%, а средний чек на комплект достиг 35,5 тыс. рублей. Тогда одним из факторов роста называли удорожание сырья и ограниченное предложение отдельных моделей.