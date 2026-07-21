Тряска, гул и увод в сторону: Автомобилистам назвали основные причины вибрации руля

Вибрация руля может возникать по разным причинам, и важно определить, в каких условиях она появляется. Автоэксперт Евгений Ладушкин в беседе с RT рассказал, как диагностировать неисправность.

Если вибрация ощущается только при торможении, вероятнее всего, изношены или деформированы тормозные диски и колодки. Если же она появляется на скорости с гулом и не зависит от торможения — причина в ступичном подшипнике. Усиление вибрации при разгоне без посторонних шумов и увод машины в сторону указывают на повреждение шин или дисков.

Среди других причин: износ рулевых наконечников, нарушение углов установки колёс, неисправные опорные подшипники.

«Также проверить нагрев колёс. Закисший тормозной суппорт или направляющая приводят к серьёзному нагреву тормозного диска и колеса. Если одно из колёс нагрето сильнее остальных, это повод осмотреть детально тормозной суппорт, направляющие и колодки. Помимо этого, стоит проверить затяжку всех колёс», — пояснил он.

Если вибрация мешает контролировать машину, лучше вызвать эвакуатор, говорит эксперт.

Кстати, летом важно следить за давлением в шинах и не перегружать двигатель климат-контролем, если вы не хотите, чтобы машина заглохла прямо на дороге под палящим солнцем. Если это уже произошло, то ранее Life.ru рассказывал, как безопасно отбуксировать авто при поломке в жару.