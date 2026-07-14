Проводка, ржавчина, пожары: Автоэксперт рассказал, как затяжные дожди убивают машину

Затяжные ливни, обрушившиеся на многие регионы России, могут стать причиной серьёзных поломок автомобилей, вплоть до пожара. Об этом в беседе с Life.ru предупредил автоэксперт и автоюрист Алексей Чугаев. По его словам, влага опасна для любой электроники, а современные машины буквально напичканы электронными блоками управления, которые зачастую не имеют специальной герметичной защиты.

«В Московском городском суде рассматривалось дело, когда машина вышла из строя из-за дождя, и дошло до кассации. Замкнуло систему — то ли двигатель, то ли безопасность, и произошёл пожар. Вот до такого доходит», — рассказал эксперт.

Чугаев пояснил, что если блоки управления не залиты компаундом — специальным изолирующим составом, — влага легко проникает в электронные схемы, вызывая окисление контактов, короткое замыкание и даже возгорание. Особенно это касается подкапотного пространства и салона, где расположены основные электронные модули.

Эксперт также предупредил, что длительное воздействие влаги приводит к загниванию уплотнителей дверей и люка. Вода начинает скапливаться под ковриками и в порогах — это незаметно, но со временем вызывает коррозию кузова изнутри. Кроме того, постоянная сырость ускоряет окисление контактных фишек жгутов проводов, что может привести к плавающим ошибкам в электросистеме.

Также Чугаев обратил внимание на фары и фонари: из-за разницы температур внутри них появляется конденсат, который оседает на отражателях и линзах, заметно снижая светоотдачу.

«Стоять под дождём неделями для современного автомобиля — это не безобидное испытание, а постепенное накопление проблем, которые могут выстрелить в самый неожиданный момент. И, чем новее машина и чем больше в ней электронных блоков, тем выше риск», — сказал автоэксперт.

Ранее сообщалось, что в Москве на предстоящие выходные обещают тёплую и солнечную погоду. В субботу ночью будет около +9...+14 градусов, а днём воздух прогреется до +22...+27. В воскресенье ещё теплее: ночью +10...+15, днём до +25...+30 градусов. По словам синоптика, на выходных будет по-настоящему летняя погода — солнце, тепло, никаких дождей. Ультрафиолет будет ощущаться даже в тени. Погода переключится с «дождливого режима» на «режим абсолютного комфорта».