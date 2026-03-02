Переобуться заранее: Как не прогореть на новых и б/у летних шинах и сэкономить 12 тыс. рублей

На данный момент рынок насыщен большим количеством шин различных марок: начиная от известных брендов и заканчивая китайскими бюджетными производителями. Есть также российские производители, которые в последнее время становятся всё более и более популярными. Доцент, старший научный сотрудник Московского Политеха Юрий Фурлетов рассказал Life.ru, как выбрать новые и б\у летние шины уже сейчас.

При подборе шин стоит в первую очередь ориентироваться на цену — этот параметр должен быть вам по карману. Во-вторых, необходимо ознакомиться с так называемой европейской маркировкой, которая отражает топливную экономичность шины, сцепление на влажной дороге и уровень шума. Желательно выбирать шины именно по этим показателям: чем выше экономичность, тем меньше расход топлива; чем лучше сцепление, тем устойчивее автомобиль на мокрой дороге; чем ниже шум, тем комфортнее в салоне. Именно на это я бы и советовал обратить внимание. Юрий Фурлетов Доцент, старший научный сотрудник Московского Политеха

По словам эксперта, в интернете можно найти сравнительные тесты различных шин. Если эти испытания не являются явной рекламой, то им можно и нужно доверять.

«Многие задаются вопросами: как можно сэкономить при покупке, стоит ли покупать летние шины зимой. Я бы не сказал, что зимой летние шины становятся сильно дешевле. Чаще всего они могут быть дешевле из-за того, что продавцы ещё не успели изменить цены, например, после Нового года. Однако при покупке шин не в сезон чаще всего возникает обратная ситуация: зимой на складе очень мало летних шин. Соответственно, у вас будет просто меньше выбора, и вы не сможете приобрести именно ту резину, которую хотите», — предупреждает специалист.

Также стоит отметить, что у многих производителей шин есть различные акции, такие как бесплатный шиномонтаж, бессрочная или годовая расширенная гарантия. Это означает, что даже в случае прокола шины вы можете заехать на сертифицированный шиномонтаж, где вам её бесплатно отремонтируют. Бесплатный шиномонтаж также предлагается при покупке комплекта. Многие производители шин предоставляют такую услугу, что в целом даёт серьёзную экономию: в зависимости от размера колес она может достигать 10–12 тысяч рублей.

Особенности покупки новых и подержанных шин Б/у шины покупать, конечно, можно, но их нужно тщательно выбирать: осматривать на предмет проколов и порезов, а также обращать внимание на маркировку. На шинах есть маркировка даты выпуска — точнее, не даты, а недели и года выпуска. Желательно не покупать б/у шины, которые старше 3–5 лет. Оптимальный возраст — до 3 лет. Также нужно оценивать состояние шины, например, глубину протектора — она должна быть в хорошем состоянии.

«В идеале (хотя это не всегда возможно) при подборе б/у шин у специализированного продавца желательно сразу делать шиномонтаж на месте. Потому что в процессе балансировки может оказаться, что шина, например, «кривая», и отбалансировать такое колесо будет очень тяжело. Если вы уже купили резину и уехали, вернуть её, скорее всего, не получится», — заключил собеседник Life.ru.

За последний год обслуживание автомобилей заметно подорожало. Средний чек по массовым моделям вырос на 15–37% в зависимости от марки. Весной 2026 года сезонная замена шин подорожает ещё на 10–15%. Во сколько обойдётся подготовка машины к весне и как не переплатить — в материале Life.ru.