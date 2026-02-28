Автоэксперт предупредил о риске гидроудара и поломки лямбда-зондов весной

Из-за аномальных сугробов весной дороги превратятся в реки, и неаккуратная езда по лужам грозит не только гидроударом, но и дорогим ремонтом лямбда-зондов и тормозов. Об этом в интервью Общественной Службе Новостей рассказал автоэксперт Евгений Балабас.

«Весна в этом году выдастся очень полноводная, как мне кажется. Снега какое-то запредельное количество. Соответственно, автомобили ближайшие пару месяцев будут ездить, преодолевая очень глубокие лужи. Поэтому тут рекомендуется просто некая аккуратность в преодолении водных препятствий», — сказал эксперт.

Главная угроза — гидроудар двигателя, но это не всё. При наезде на глубокую лужу разогретые тормозные диски могут деформироваться из-за перепада температур. Также водой заливает лямбда-зонды — хрупкие керамические детали в горячей зоне выпускного тракта. Чтобы избежать проблем, Балабас советует ездить максимально спокойно, не перегревая диски и глушитель.

После схода воды эксперт рекомендует проверить направляющие тормозных суппортов: из-за влаги под потрескавшимися пыльниками начинается коррозия, что грозит отказом тормозов или перегревом колодок.

Менее серьёзная неприятность — намокание салонного фильтра, из-за чего стекла потеют. Фильтр можно просушить или заменить. Менять зимнюю резину на летнюю эксперт советует только после того, как ночные заморозки окончательно прекратятся.

Ранее Life.ru рассказывал, что за прошедший год обслуживание автомобилей заметно подорожало. Теперь средний чек по массовым моделям будет составлять на 15–37% больше, чем раньше. В связи с этим автолюбителям советуют отказаться от одного пункта при подготовке авто к весне 2026.