Зимние шины в России подорожали на 24% из-за неурожая каучука

В 2025 году стоимость зимних шин в России продемонстрировала рекордный рост в предсезонный период. Об этом свидетельствуют данные аналитического исследования, проведённого компанией «Мегамаркет».

Средний чек на новый комплект зимней резины в период с августа по первую половину октября увеличился почти на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув суммы в 35 527 рублей. Шины сохранили статус самой дорогой статьи расходов при подготовке автомобиля к зимнему сезону. Наиболее значительно подорожали отечественные покрышки — на 32%, тогда как европейские, японские и американские шины выросли в цене на 22%, а китайские — всего на 1%.

Эксперты объясняют эту динамику неурожаем натурального каучука и ограничениями в производстве синтетических материалов. Согласно статистике покупок, большинство российских автовладельцев (85%) выбирают шины стоимостью до 15 тысяч рублей за штуку, тогда лишь 2% потребителей приобретают премиальные модели дороже 30 тысяч рублей.

Пик продаж зимней резины традиционно приходится на первые недели октября, когда доля продаж достигает 51% от общего объёма категории. При этом 77% покупок совершают мужчины. Аналитики также рассчитали, что базовый комплект подготовки автомобиля к зиме, включающий моторное масло, антифриз, жидкость для стеклоомывателя и набор фильтров. Обходится он россиянам в среднем в 8,4 тысячи рублей.

Ранее ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова заявила, что оптимальное время для смены шин на зимние – середина октября. К концу месяца, по ее мнению, смена резины превратится из превентивной меры в неизбежную.



