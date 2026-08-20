Минтранс предложил изменить правила техосмотра с 1 марта 2027 года

Минтранс РФ предложил обновить правила проведения технического осмотра автомобилей и других транспортных средств. Новые требования планируется ввести с 1 марта 2027 года, следует из проекта постановления правительства.

Техосмотр останется платным, однако стоимость услуги не сможет превышать предельный тариф, установленный региональными властями.

Перед диагностикой оператор будет сверять регистрационный номер, марку, модель, категорию и VIN автомобиля с документами. При обнаружении расхождений в оказании услуги откажут.

Проект также устанавливает требования к тормозам, рулевому управлению, световым приборам, шинам, колёсам, двигателю и другим элементам конструкции.

Продолжительность проверки будет зависеть от типа транспорта и составит от 10 до 88 минут. Быстрее всего планируют проверять мототранспорт — на это отводится 10 минут, а диагностика некоторых грузовиков и автобусов займёт до 88 минут.

Новые правила не затронут транспорт, зарегистрированный военными автомобильными инспекциями, а также тракторы, самоходные машины и прицепы к ним.

В Минтрансе считают, что изменения позволят упростить процедуру техосмотра и сократить число обязательных требований.

Ранее Минтранс России готовит новые рекомендации по установлению скоростных режимов на дорогах, которые планируют принять в 2027 году. При определении допустимой скорости предложат учитывать состояние трассы, интенсивность движения и наличие рядом жилых домов, школ и других объектов.