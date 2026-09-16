МЧС предупредило о заморозках до −1 °C в Подмосковье 17 сентября

В Московской области в ночь и утром 17 сентября местами ожидаются заморозки до −1 °C. О резком понижении температуры предупредило региональное управление МЧС России со ссылкой на прогноз Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«В ночные и утренние часы 17 сентября в Московской области ожидаются заморозки минус 1…0 °С», — говорится в сообщении спасателей.

Речь идёт именно о локальных заморозках в отдельных районах Подмосковья. Днём температура вновь уйдёт в плюс, поэтому устойчивого перехода к зимней погоде пока не ожидается.

В МЧС на фоне похолодания также напомнили о правилах пожарной безопасности. Спасатели рекомендуют не использовать неисправные или самодельные обогреватели, не оставлять включённые электроприборы без присмотра и не перегружать розетки.

Это уже не первое сентябрьское предупреждение о минусовой температуре в Московском регионе. 9 сентября в отдельных районах области также прогнозировались заморозки до −1 °C.

Ранее Life.ru рассказывал о предыдущей волне заморозков в Подмосковье. Тогда из-за ночного похолодания в Московском регионе объявляли оранжевый уровень погодной опасности.