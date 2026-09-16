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Опубликовано 16 сентября, 08:39

Снег уже лёг по-настоящему: Три региона России первыми встретили зиму

Снежный покров уже установился в Якутии, на Чукотке и Колыме

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Снежный покров уже установился сразу в нескольких регионах России. Снег лежит на арктическом побережье Якутии и Чукотки, а также в Магаданской области, сообщила ведущий метеоролог Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Кроме того, небольшой снежный покров сформировался в северной половине Камчатского края. Его высота пока не превышает двух сантиметров.

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Для северных и арктических территорий раннее появление снега в сентябре не является аномалией: устойчивое похолодание там начинается значительно раньше, чем в средней полосе России. По мере дальнейшего снижения температуры площадь заснеженных территорий будет увеличиваться.

При этом в Центральной России погода пока развивается совсем по другому сценарию. В Московской области как минимум до 23–24 сентября существенных заморозков не ожидается.

Ещё в августе синоптики предупреждали, что первый снег в сентябре наиболее вероятен как раз на Дальнем Востоке, Крайнем Севере и в части Сибири. В прогнозе тогда отдельно назывались Чукотка, Магаданская область и большая часть Якутии.

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Марина Фещенко
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