Снег уже лёг по-настоящему: Три региона России первыми встретили зиму

Снежный покров уже установился сразу в нескольких регионах России. Снег лежит на арктическом побережье Якутии и Чукотки, а также в Магаданской области, сообщила ведущий метеоролог Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Кроме того, небольшой снежный покров сформировался в северной половине Камчатского края. Его высота пока не превышает двух сантиметров.

Для северных и арктических территорий раннее появление снега в сентябре не является аномалией: устойчивое похолодание там начинается значительно раньше, чем в средней полосе России. По мере дальнейшего снижения температуры площадь заснеженных территорий будет увеличиваться.

При этом в Центральной России погода пока развивается совсем по другому сценарию. В Московской области как минимум до 23–24 сентября существенных заморозков не ожидается.

Ещё в августе синоптики предупреждали, что первый снег в сентябре наиболее вероятен как раз на Дальнем Востоке, Крайнем Севере и в части Сибири. В прогнозе тогда отдельно назывались Чукотка, Магаданская область и большая часть Якутии.