Синоптик назвал регионы России, где снег может выпасть уже в сентябре
Синоптик Шувалов: Снег в сентябре возможен на Дальнем Востоке и Крайнем Севере
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Снег уже в сентябре может выпасть сразу в нескольких регионах России. Об этом РИА «Новости» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По словам синоптика, ранние зимние осадки вероятны на Дальнем Востоке, Крайнем Севере и в части Сибири. Список территорий, где возможен такой сценарий, оказался достаточно большим. В него вошли Чукотка, Магаданская область и большая часть Якутии. Кроме того, снег может пройти в Иркутской области и на Таймыре.
Осадки также вероятны в Ямало-Ненецком автономном округе и на Новой Земле. Такое развитие событий возможно в Мурманской области и на севере Архангельской.
Ранее Life.ru разбирал погодные сценарии для российских регионов в августе. Синоптики предупреждали о заметных контрастах: в одних частях страны ожидались периоды жары, тогда как в других возрастала вероятность похолоданий и обильных осадков.
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