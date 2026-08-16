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Регион
16 августа, 01:22

Синоптик назвал регионы России, где снег может выпасть уже в сентябре

Синоптик Шувалов: Снег в сентябре возможен на Дальнем Востоке и Крайнем Севере

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Снег уже в сентябре может выпасть сразу в нескольких регионах России. Об этом РИА «Новости» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам синоптика, ранние зимние осадки вероятны на Дальнем Востоке, Крайнем Севере и в части Сибири. Список территорий, где возможен такой сценарий, оказался достаточно большим. В него вошли Чукотка, Магаданская область и большая часть Якутии. Кроме того, снег может пройти в Иркутской области и на Таймыре.

Осадки также вероятны в Ямало-Ненецком автономном округе и на Новой Земле. Такое развитие событий возможно в Мурманской области и на севере Архангельской.

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Ранее Life.ru разбирал погодные сценарии для российских регионов в августе. Синоптики предупреждали о заметных контрастах: в одних частях страны ожидались периоды жары, тогда как в других возрастала вероятность похолоданий и обильных осадков.

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Виталий Приходько
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