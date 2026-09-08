В Московском регионе объявлен оранжевый уровень опасности из-за заморозков

В Московском регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за предстоящего похолодания. Ночью и утром 9 сентября в отдельных районах Подмосковья температура может опуститься до −1 градуса, сообщили в Гидрометцентре РФ.

Предупреждение начнёт действовать с полуночи среды. Особый режим сохранится до 08:00 мск. Именно на этот промежуток синоптики прогнозируют возможные заморозки.

Оранжевая отметка занимает предпоследнюю ступень в цветовой шкале метеопредупреждений. Такой статус указывает на условия, способные привести к стихийным бедствиям. Также существует вероятность нанесения ущерба.

Ранее сообщалось, что осень 2026 года в Москве будет близка к климатической норме, но погода ожидается переменчивой. Сентябрь, по оценке синоптиков, может оказаться чуть теплее обычного. Отклонение от средних многолетних значений составит примерно один градус. После сухого периода не исключено возвращение дождей.