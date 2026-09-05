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Опубликовано 5 сентября, 13:50

Москвичам рассказали, какой будет осень 2026 года в столице

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Осень 2026 года в Москве ожидается близкой к климатической норме, но погода в столице будет переменчивой, периоды тепла могут сменяться заметными похолоданиями, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на Гидрометцентр России.

Сентябрь в Москве, по оценке синоптиков, может оказаться немного теплее обычного. Отклонение от средних многолетних значений ожидается небольшим — примерно в пределах одного градуса. Не исключается возвращение дождей после сухого периода.

Температурный фон будет около нормы с небольшим отклонением в сторону прохлады. Однако сезонный прогноз показывает общую картину и не позволяет заранее определить погоду на конкретные дни.

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Напомним, сильные дожди, грозы, град и порывистый ветер ожидаются в ряде российских регионов с 4 по 7 сентября. О предстоящем ухудшении погоды сообщили синоптики Гидрометцентра России.

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Борис Эльфанд
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