Осень заблудилась: Москве пообещали «тепловой нож» и почти летние +26

Метеорологическая осень в Москве началась с опозданием на четыре дня, но долго холодной погоды ждать не придётся. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прогнозирует столице короткое бабье лето, почти летние +26 и вторую волну грибов. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«Надолго ли «синоптический скелет» метеорологической осени! Пожелтеют ли леса? Чем грозит «физиологическая сушь»? Когда атмосферу Центральной России разрежет «тепловой нож» и сработает «память лета»? И ждать ли грибной волны?» — написал он.

Первым признаком метеорологической осени станет среднесуточная температура ниже +15 градусов. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, это произойдёт 6 сентября — на четыре дня позже обычного. Понедельник Москва и область проведут в тылу циклона. Облачность местами будет расходиться, однако вероятность дождей сохранится, хотя их станет в три-четыре раза меньше. Северо-западный ветер разгонится до 4–9 м/с, ночью температура составит +8…+11, а днём — всего +10…+13, что на несколько градусов холоднее климатической нормы.

Уже во вторник погода станет по-настоящему осенней: утром возможен небольшой дождь, температура опустится до +6…+9, а в некоторых районах области — до +3. Холод запустит естественный процесс старения пигмента в листьях: выработка хлорофилла прекратится, и леса начнут желтеть. После полудня осадки ослабеют, а воздух прогреется до +13…+16.

Середина недели принесёт короткий период тепла. Ночь на среду окажется ясной, но прохладной — от +4 до +7, зато днём солнце прогреет столицу до +18…+21. Такое потепление, отмечает Тишковец, может создать эффект «физиологической суши»: верхний слой почвы успеет прогреться и подсохнуть, тогда как глубина после дождей останется холодной. В результате возрастёт вероятность обильных рос и туманов.

Настоящий летний сюрприз ожидается в четверг и пятницу. Южно-западная смена воздушных потоков принесёт в Центральную Россию субтропическое тепло черноморского происхождения. Ночами столбики термометров поднимутся до +10…+13, а днём при ясной погоде воздух раскалится до +23…+26. Рекорд для этих дат останется недосягаемым: в 1909 году температура достигала +29,5. При этом прогнозируемые значения будут аномально высокими — примерно на 10 градусов выше нормы для начала осени.

Метеорологи называют такое явление «возвратом тепла» или «вторичным потеплением». Профессиональный термин «атмосферный нож» описывает резкую смену холодной и влажной погоды на тёплую и сухую воздушную массу. По образному сравнению Тишковца, тёплый гребень в верхних слоях атмосферы словно прорезает холодный фронт и улучшает погоду. В ночь на пятницу в тёплом секторе циклона осадки маловероятны, а температура не опустится ниже +12…+15. Последний рабочий день недели принесёт холодный атмосферный фронт с кучево-дождевыми облаками, однако температура снизится лишь до +18…+21.

Резкого похолодания не случится и в выходные: при западно-восточном переносе воздушных масс днём будет около +16…+19. По прогнозу синоптика, холод станет приходить постепенно, поэтому переход к осени не превратится в резкий погодный обвал. Ещё одним последствием перепадов температуры и высокой влажности станет новая грибная волна. В предстоящую неделю Тишковец ожидает массового появления опят, маслят и белых грибов.

Ранее стало известно, что сильные осадки ожидаются в Москве в ближайшие несколько дней из-за циклона, который накануне пришёл в столичный регион. Как выглядит атмосферный вихрь сверху, показал Роскосмос. Съёмку выполнили аппараты «Электро-Л» и «Арктика-М». Благодаря изображениям можно рассмотреть циклон с высоты орбиты и оценить масштаб охватившей регион облачности.