Ноябрьский аванс: В пяти регионах России ждут морозы до −3 °C

В пяти регионах России ожидается резкое похолодание. Ночью и утром 17 сентября температура местами опустится до минус 3 градусов. О предстоящих заморозках сообщили региональные управления МЧС и метеорологические службы.

Наиболее сильное снижение температуры прогнозируется в Костромской области, где воздух может остыть до −3 градусов. В Ивановской области синоптики ожидают до −2 градусов, а во Владимирской, Рязанской и Тульской областях местами возможны заморозки до −1 градуса.

«Ожидаются заморозки в воздухе от минус 3 до 0 градусов местами по Костромской области ночью и утром 17 сентября. Будьте внимательны и осторожны», — говорится в сообщении ГУ МЧС России по Костромской области.

Помимо похолодания, жителей некоторых регионов предупредили о других погодных явлениях. Во Владимирской и Рязанской областях ночью и утром местами сформируется туман, а в Тульской области гражданам напомнили о необходимости соблюдать осторожность при использовании обогревателей.

Синоптики отмечают, что первые осенние заморозки требуют внимания не только автомобилистам, но и владельцам дачных участков, поскольку низкие температуры могут повредить теплолюбивые растения.

Ранее синоптик заявил, что резкого похолодания в Москве и Подмосковье на неделе 14–20 сентября не ожидается. Температура будет держаться выше климатической нормы на 1–3 градуса, а днём воздух прогреется примерно до +18…+22 градусов.