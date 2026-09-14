Давление падает, но тепло остаётся: Москвичей призвали не бояться резкого похолодания на неделе

Резкого похолодания в Москве и Подмосковье на неделе с 14 по 20 сентября не ожидается. Температура продолжит превышать климатическую норму примерно на один-три градуса, рассказал 360.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В понедельник, 14 сентября, в столице воздух прогреется примерно до +18…+20 градусов, в Московской области — до +16…+21. Существенных осадков не ожидается, однако утром местами возможны туманы.

Во вторник в Москве будет около +17…+19 градусов, а ночь окажется сравнительно прохладной — порядка +7…+9. В среду температурный фон существенно не изменится, осадков также не прогнозируется.

К четвергу, 17 сентября, станет теплее: ночью температура может подняться до +12 градусов, а днём в Московском регионе ожидается до +22. По словам Ильина, заметного перелома погоды к концу рабочей недели не произойдёт.

«Отклонение температуры от нормы будет находиться в пределах от одного до двух-трёх градусов, поэтому на предстоящей неделе [похолодания] ждать не будем», — рассказал синоптик.

При этом атмосферное давление начнёт постепенно снижаться. По прогнозу Ильина, после примерно 750 миллиметров ртутного столба в начале недели к четвергу и пятнице показатель может опуститься до 745–747 миллиметров.

Ближе к выходным погода станет менее устойчивой: в пятницу и субботу возрастёт вероятность дождей, однако серьёзного температурного обвала пока не прогнозируется. Днём ожидается примерно +18…+20 градусов.

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