Приметы: какая будет зима 2026/2027 Оглавление 10 примет, по которым узнают, какая будет зима 2026/2027 Как по приметам определяют, какая будет зима 10 примет, по которым можно понять, какая будет зима 2026/2027 Приметы уже во время самой зимы Что говорят синоптики о зиме 2026–2027 Часто задаваемые вопросы (FAQ) По народным приметам — рябине, берёзе, погоде на Спасы — разбираемся, будет ли зима 2026/2027 холодной, снежной или тёплой. Приметы: какая будет зима 2026/2027. Обложка ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

По народным приметам — рябине, березе, погоде на Спасы — разбираемся, будет ли зима 2026/2027 холодной, снежной или теплой.

10 примет, по которым узнают, какая будет зима 2026/2027

До появления метеостанций погоду на месяцы вперед пытались предсказывать по тому, что происходило вокруг: когда желтела береза, много ли было рябины, рано ли улетали птицы и какой выдавалась погода в важные дни народного календаря. О том, как вообще устроены приметы о погоде по временам года, Life.ru рассказывал в отдельном материале . А сейчас попробуем применить эти наблюдения к конкретному сезону и разобраться, какой по народным приметам может быть зима 2026/2027.

Сразу оговоримся: приметы не заменяют прогноз метеорологов. Они по-разному складывались в разных регионах и иногда имеют несколько трактовок.

Как по приметам определяют, какая будет зима

В старину люди жили ближе к природе и замечали все, что происходило вокруг. Рано пожелтели листья — ждали ранних холодов. Много ягод и желудей — готовились к морозам. Птицы улетели раньше обычного — думали, что зима придет быстро.

Больше всего обращали внимание на рябину и березу. Эти деревья легко увидеть и в городе, и на даче. Еще смотрели на погоду в августовские Спасы: Медовый, Яблочный и Ореховый.

Но одна примета не дает готового ответа. Например, много рябины считают знаком морозной зимы, а поздний листопад — знаком долгой осени. Если приметы говорят разное, лучше не гадать, а просто дождаться более точного прогноза погоды.

10 примет, по которым можно понять, какая будет зима 2026/2027

Много рябины — к морозной и снежной зиме.

Если на рябине много ярких тяжелых гроздей, в народе говорят: зима будет холодной. Считается, что природа заранее дает птицам больше корма. Иногда эту же примету связывают не с зимой, а с дождливой осенью. Но чаще всего обилие рябины считают знаком морозов и снега.

Рябина рано покраснела — зима придет раньше.

10 примет, по которым можно понять, какая будет зима 2026/2027. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Если ягоды рябины стали красными еще до обычного срока, а листья начали опадать рано, по примете холода придут быстро. Возможно, уже в конце осени погода станет совсем зимней.

Береза желтеет сверху — к ранним холодам.

Посмотрите на березу. Если листья сначала пожелтели на верхних ветках, народная примета обещает раннюю зиму. Если желтизна пошла снизу, осень может задержаться подольше.

На березе и дубе долго держатся листья — к суровой зиме.

Бывает, что к октябрю деревья все еще стоят в листьях. В старину это считали знаком суровой, холодной зимы. А если деревья быстро и полностью сбросили листву, ждали более легких холодов.

Много желудей — к сильным морозам.

Если осенью дубы усыпаны желудями, по примете зима будет суровой. Считалось, что лес заранее запасает еду для зверей. Конечно, желудей может быть много по разным причинам, но в народном календаре это верный знак будущих морозов.

Птицы улетели рано — к ранней зиме.

Гуси, журавли и другие перелетные птицы обычно чувствуют смену сезона. Если они начали собираться в дорогу раньше обычного, люди ждали скорого похолодания. А поздний отлет птиц считали знаком долгой осени.

Заяц рано побелел — скоро ударят морозы.

Если осенью заяц быстро сменил серую шубку на белую, по примете зима уже близко. Это не говорит, сколько снега будет в январе, но может намекать на скорое похолодание.

Много паутины — осень будет сухой и долгой.

Осенью в воздухе часто летит тонкая паутина. Если ее много, в народе ждут ясную и сухую погоду. Значит, зима может прийти позже. Но после долгой теплой осени все равно бывают резкие морозы.

Погода на Медовый Спас подсказывает, какими будут холода.

Медовый Спас отмечают 14 августа. В народе говорили: холодное утро в этот день — к ранней зиме, а густая роса — к более мягкой. Это не самая однозначная примета: в разных регионах ее объясняли по-разному.

Погода на Яблочный и Ореховый Спасы — к такой же зиме.

Яблочный Спас бывает 19 августа, Ореховый — 29 августа. Ясный и сухой Яблочный Спас часто связывают с сухой осенью и морозной зимой. Дождь в этот день, по разным приметам, обещает либо снежную, либо сырую зиму. Поэтому лучше смотреть не на один день, а на всю осень. Если хочется узнать больше об осенних наблюдениях, можно прочитать материал Life.ru о приметах сентября 2026 года .

Приметы уже во время самой зимы

Есть приметы, которые не предсказывают зиму заранее, а помогают понять, чего ждать в ближайшие дни.

Дождь зимой — к оттепели и сырой погоде. Это вполне понятно: дождь идет, когда на улице становится теплее.

— к оттепели и сырой погоде. Это вполне понятно: дождь идет, когда на улице становится теплее. Много снега — к хорошему урожаю. Снег укрывает землю и озимые растения, а весной дает почве влагу.

— к хорошему урожаю. Снег укрывает землю и озимые растения, а весной дает почве влагу. Мухи в доме зимой — к потеплению. Но иногда насекомые появляются просто потому, что в квартире тепло.

— к потеплению. Но иногда насекомые появляются просто потому, что в квартире тепло. Ясное звездное небо — к морозной ночи. При чистом небе земля быстрее остывает, поэтому к утру может стать холоднее.

Что говорят синоптики о зиме 2026–2027

Приметы — это интересно, но за настоящим прогнозом лучше обращаться к синоптикам. Они смотрят на данные со станций, спутников и погодных карт. И главное — регулярно обновляют прогнозы.

По предварительным оценкам, зима 2026–2027 может быть прохладнее рекордно теплой зимы 2024–2025 годов. При этом синоптики не ждут, что вся страна окажется во власти сильных морозов. Скорее зима будет переменчивой: оттепели могут сменяться заметным похолоданием, а снегопады — дождем и гололедом.

В разных регионах погода будет разной. Поэтому смотреть общий прогноз на всю Россию недостаточно: ближе к зиме лучше проверять прогноз именно для своего города. Подробно о том, какой может быть зима 2026–2027 по версии синоптиков , Life.ru рассказывал в отдельном материале.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Какая зима ожидается в 2026/2027 году по приметам?

По народным приметам на холодную и снежную зиму указывают обилие рябины и желудей, ранний отлет птиц и листья, которые долго держатся на деревьях. Но это не точный прогноз: приметы могут не совпасть, а в разных регионах зима будет разной.

Правда ли, что много рябины — к холодной зиме?

Так говорят в народе. Обильный урожай рябины считают знаком морозной и снежной зимы. Но ученые не используют количество ягод для прогноза: на урожай рябины влияют погода весной и летом, состояние дерева и другие причины.

Что значит, если береза желтеет сверху?

По примете это значит, что зима может прийти рано. Если листья сначала желтеют снизу, осень, наоборот, обещает быть длиннее.

Что предвещает погода на Яблочный Спас?

Ясный и сухой день на Яблочный Спас часто связывают с сухой осенью и морозной зимой. Дождь — со снежной или сырой. Но точного единого толкования нет: народные версии расходятся.

Можно ли верить народным приметам о погоде?

К приметам можно относиться с интересом: они учат замечать природу и смену сезонов. Но для важных дел — поездок, дорог, покупки зимней одежды — лучше смотреть прогноз синоптиков.

Совпадают ли приметы с прогнозом синоптиков на зиму 2026/2027?

Иногда совпадают, но не всегда. Приметы могут подсказать общее настроение сезона, а синоптики дают прогноз на основе измерений и расчетов. Для точной информации лучше ориентироваться на официальные обновления ближе к зиме.

Авторы Анна Розанова