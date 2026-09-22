Треш-комедии 90-х: как Кокшенов, Панкратов-Чёрный и другие спаслись от нищеты, но сломали репутацию Оглавление «Русский бизнес» и сафари с медведем: дебют Кокшенова-режиссёра «Лучше, чем ничего»: актёры, на которых держался треш 90-х Кокшенов умер, а наследство исчезло: квартиры, счета, вдовы Татьяна Васильева: «Я спала с ним, чтобы стать примой» Дмитрий Харатьян: гардемарин, который чуть не сгорел от водки Михаил Державин: зять Райкина Любовь Полищук: почему её сын так и не простил отчима Панкратов-Чёрный: 40 лет до свадьбы и скандал с водкой в самолёте Борис Щербаков: роман с Нильской и звонок, который спас брак Что осталось от треша 90-х: взгляд спустя 30 лет 16 сентября 2026 года Михаилу Кокшенову исполнилось бы 90. А в суровые 90-е он был одним из зачинателей жанра отечественной треш-комедии. Как сложились судьбы актёров, которые снимались в таких фильмах - в статье Life.ru. Кокшенов, треш и 90-е: как выживало кино, за которое теперь стыдно. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Михаила Кокшенова зрители знали в лицо, но не всегда по фамилии. «А это кто? А, этот! Ну который здоровый такой, с улыбкой». Плюс его знаменитые фразы из фильмов «Апельсинчики-витаминчики» и «Ах ты, рыбий глаз!». Вот так его узнавали. И это, пожалуй, лучший комплимент для актёра, который играл простоватых увальней, а на деле оказался одним из самых расчётливых и предприимчивых людей в отечественном кино.

Сначала Кокшенов играл преимущественно драматические роли, а потом Гайдай в 1975-м сделал его чистым комиком — причём буквально за 8 копеек: увидел фотокарточку в киоске и позвал в «Не может быть!».

С этого момента Кокшенов стал своим в комедийном цеху. «Спортлото-82»,«Самая обаятельная и привлекательная», «Частный детектив...», «На Дерибасовской хорошая погода...», «Ширли-мырли». Всего больше 130 картин, «Ералаш», озвучка мультфильмов — Змей Горыныч в «Бабке Ёжке», реклама. Он словно успевал везде.

«Русский бизнес» и сафари с медведем: дебют Кокшенова-режиссёра

1992 год. Российское кино в глубоком кризисе. Съёмки встали. Актёры сидят без работы. И тогда Кокшенов сделал то, чего от него никто не ждал — пошёл в режиссуру.

Дебют — «Русский бизнес» (1993). Двое горе-бизнесменов устраивают для иностранцев фальшивое «русское сафари» с цирковым медведем. В фильме снялся Савелий Крамаров. Это была его последняя роль в российском кино — в 1995-м его не стало. Также в картине снялись Семён Фарада и Наталья Крачковская.

С 1993 по 2006 год Кокшенов снял больше десятка картин. Трилогия «Русский бизнес» (совместно с Марком Айзенбергом) — «Русское чудо» (1994) — «Русский счёт» (1994). Плюс «Герой её романа» (2001, совмесно с Владимиром Муном), «Лифт уходит по расписанию» (2002), «Жизнь кувырком» (2003), «Юбилей прокурора» (2003). Иногда выпускал по две картины в год.

Кадр из фильма «Русский бизнес», режиссёр Михаил Кокшенов, Марк Айзенберг, сценарист Аркадий Инин, Леонид Треер

Треш-комедиями их назвали не для красного словца. Бюджеты — копеечные. Сроки — считаные недели. Юмор — грубоватый. Мошенники, алкоголики, обжоры, простаки, аферы. Критик Валерий Туровский в «Известиях» назвал трилогию Кокшенова «вымученной» и удивлялся, как в это ввязался драматург Аркадий Инин. Дмитрий Савельев в «Новейшей истории отечественного кино» назвал её «целлулоидным образцом эстетических и жанровых пристрастий» эпохи.

Надо сказать, что «низким» жанром тогда не брезговали и маститые режиссёры. Даже Гайдай сподобился: «Частный детектив...» 1990 года, «На Дерибасовской хорошая погода...» 1992 года. Чуть позже, в 1995, Владимир Меньшов снял «Ширли-мырли».

В низкосортных комедиях 90-х чаще всего снимались популярные советские актёры — сам Кокшенов, Михаил Державин, Дмитрий Харатьян, Александр Панкратов-Чёрный, Татьяна Васильева, Любовь Полищук.

«Лучше, чем ничего»: актёры, на которых держался треш 90-х

Кокшенов снимал своё кино, но и светился у других. Особое место здесь — Анатолий Эйрамджан, режиссёр, снявший первое «кооперативное кино» — «За прекрасных дам» 1989 года — и продолжавший работать по этим лекалам. Узнаваемый юмор, примерно одна и та же команда из фильма в фильм.

Кадр из фильма «За прекрасных дам!», режиссёр Анатолий Эйрамджан, сценарист Анатолий Эйрамджан

Кокшенов появился у Эйрамджана в «Третьем не лишнем» (1994) — сыграл Михаила, двоюродного брата главного героя. А в «Когда все свои» (1998) — рэкетира Васю Кинг-Конга. Вместе с ним в картине — Ирина Розанова и Борис Щербаков.

Платили немного. Но в 90-е это было лучше, чем ничего. Многие соглашались ради возможности работать. Давайте проследим судьбы тех, кто был тогда звездами жанра.

Кокшенов умер, а наследство исчезло: квартиры, счета, вдовы

Кокшенов скончался 4 июня 2020 года в 83 года — тихий уход после долгой болезни. А вот то, что началось после, тихим не назовёшь.

Завещания Кокшенов не оставил. И это запустило одну из самых запутанных наследственных войн в российском шоу-бизнесе. Выяснилось, что возможных наследников, точнее, наследниц — целый список: дочь от стюардессы Нины Вокрош Алевтина, внебрачная дочь от художницы Аллы Шавыриной Мария, Елена Кокшенова — вторая супруга, с которой он прожил 20 лет, Наталья Лепёхина — третья жена, выхаживавшая его после инсульта. И внебрачная дочь Алиса, о которой до смерти актёра не знали.

Михаил Кокшенов умер в 2020 году. Фото © ТАСС / Клюшкин Виктор

Шавырина объявила себя единственной законной вдовой, заявляла, что брак 1985 года так и не расторгнут. Развод, правда, был — но это её не смущало. В процессе раздела всплыли квартиры на Фрунзенской набережной и на улице Улофа Пальме, дома в Испании и Германии, банковские счета. Только вот счета оказались пустыми. А автомобиль сняли с учёта в день смерти актёра. Вдова Кокшенова публично заявила, что наследство «украли» — и обвинила в этом других женщин артиста. Конфликт не решён до сих пор.

Татьяна Васильева: «Я спала с ним, чтобы стать примой»

Татьяна Васильева — народная артистка, звезда «Здравствуйте, я ваша тётя!» и «Самой обаятельной и привлекательной». Но за фасадом благополучия скрывалась жизнь, похожая на драматический сериал.

Кадр из фильма «Самая обоятельная и привлекательная», режиссёр Геральд Бежанов, сценаристы Геральд Бежанов, Анатолий Эйрамджан

Первый муж — актёр Анатолий Васильев, тот самый Юрий Анатольевич из «Сватов». Предложение ему сделала сама Татьяна. Родился сын Филипп, но идиллия рухнула быстро: муж, по её словам, почти не работал, и семья держалась на её плечах. Актриса крутила роман с Михаилом Державиным — тот был женат.

Второй раз вышла замуж за актера Георгия Мартиросяна. И снова роман — с художественным руководителем Театра сатиры Валентином Плучеком, который был старше почти на сорок лет. Об этом она рассказала сама, без обиняков: «Роман с Плучеком? Конечно. Все 13 лет работы в театре Сатиры».

С Мартиросяном они прожили тринадцать лет, родилась дочь Елизавета. Но счастливой семью было не назвать. Помимо измен было и «физическое насилие».

Скандалы случались и после. В 2015-м грянул гром: невестка, первая жена сына Филиппа, Анастасия Бегунова, сбежала из дома вместе с детьми и деньгами — в Германию, где позже нашла нового избранника.

В 90-е Васильева активно снималась у Эйрамджана и не только. «Моя морячка», «Новый Одеон», «Жених из Майами», «Ночной визит» — тот самый пласт «кооперативного кино», где она играла вместе с Державиным и другими актёрами той же команды.

Сегодня Татьяне Васильевой 79 лет. Она пережила тяжёлую травму — в 2026 году её сбил автомобиль в центре Москвы. Но продолжает работать и обеспечивать всю семью — недавно у неё родился восьмой внук.

Дмитрий Харатьян: гардемарин, который чуть не сгорел от водки

Дмитрий Харатьян родился 21 января 1960 года в узбекском Алмалыке. Его отец — кандидат технических наук, армянин, мать — инженер-строитель. Когда Дмитрию было шесть, родители развелись. Семья перебралась в подмосковный Красногорск. В кино он попал случайно: знакомая девочка позвала его на пробы к Меньшову в фильм «Розыгрыш». И сразу — главная роль.

Слава накрыла его мгновенно. После «Розыгрыша» — «Зелёный фургон», «Гардемарины», «Частный детектив...», «На Дерибасовской хорошая погода...» — и Харатьян стал секс-символом эпохи перестройки. Сам он вспоминал: «В провинциальных городках я выходить на улицу не мог. Поклонницы меня разрывали на кусочки. Могли порвать как газету… Я скрывался от них, крыша чуть опять не уехала».

Кадр из фильма «Зеленый фургон», режиссёр Александр Павловский, сценаристы

Игорь Шевцов, Александр Козачинский

Первый брак — с однокурсницей Мариной Буримовой. Поженились в 1980-м. Прожили восемь лет. Потом Харатьян признавался: поспешил. Марине, по его словам, нужна была московская прописка. Развелись, когда дочери Александре было четыре года. Причина — не измены, а водка. Харатьян начал злоупотреблять алкоголем. Сам актёр называл себя «непьющим алкоголиком», поясняя, что мог не пить месяцами, но когда начинал — не мог остановиться.

Второй брак — с актрисой Мариной Майко. Познакомились в Одессе на съёмках «Частного детектива...» у Гайдая. Свадьбу сыграли только через семь лет. Родился сын Иван. А потом случилось то же самое: Харатьян «развязался», Марина ушла, забрав сына. Он смог взять себя в руки. Вернул жену. Не пьёт уже больше двадцати лет.

Сегодня Дмитрию Харатьяну 66 лет. Он по-прежнему снимается, ведёт концерты, занимается музыкой, поддерживает бойцов Армии России.

Михаил Державин: зять Райкина

Михаил Державин родился 15 июня 1936 года в Москве в семье актёра Театра имени Вахтангова. Отец умер, когда Михаилу было 15. Пришлось подрабатывать днём, а десятый класс заканчивать в вечерней школе. В 1954-м поступил в Щукинское. Потом театр имени Ленинского комсомола. С 1967-го — Театр сатиры. У Эйрамджана снялся в шести фильмах, в «Бабнике» 1990 года появился в кадре с Александром Ширвиндтом, в «Моей морячке» — с Людмилой Гурченко и Татьяной Васильевой.

Любовь Полищук, Михаил Державин, Людмила Гурченко. Кадр из фильма «Моя морячка», режиссёр Анатолий Эйрамджан, сценарист Анатолий Эйрамджан.

Первая жена — Екатерина, дочь Аркадия Райкина. Познакомились в «Щуке», свадьбу сыграли на третьем курсе. Аркадий Исаакович снял молодым комнату в квартире знакомых, но студенческий брак не выдержал: Катя ушла к Юрию Яковлеву.

Второй брак — с Ниной Будённой, дочерью маршала, в семье родилась дочь Мария. Но при этом Державина был бурный роман с Татьяной Васильевой. Они вместе играли в спектакле «У времени в плену».

Третья жена — певица Роксана Бабаян, они прожили вместе 37 лет. Умер Державин 10 января 2018 года в 81 год.

Любовь Полищук: почему её сын так и не простил отчима

Любовь Полищук родилась 21 мая 1949 года в Омске в рабочей семье. Всесоюзную известность принёс эпизод в «12 стульях» (1976), где она танцевала танго с Андреем Мироновым. Конец 80-х — новая волна: «Интердевочка». «Любовь с привилегиями». С 1990 по 2002 год — 10 фильмов Эйрамджана, в том числе «Новый Одеон», «Третий не лишний», «День святого Валентина», была и в «Ширли-мырли».

Любовь Полищук. Кадр из фильма «Ширли-мырли», режиссёр Владимир Меньшов, сценаристы Владимир Меньшов, Виталий Москаленко, Андрей Самсонов

Первый муж — артист эстрады Валерий Макаров. Познакомились в Омской областной филармонии, в коллективе «Омичи на эстраде». Родился сын Алексей, но муж начал завидовать успеху Любови, стал пить, поднимать руку, и актриса ушла.

Второй муж — художник Сергей Цигаль, внук писательницы Мариэтты Шагинян. Они были любящей парой, у них появилась дочь Мариэтта, но сын актрисы Алексей Макаров так и не принял отчима. И вот что сам Алексей рассказывал позже: «Я геометрию не понимал и английский язык. За это 36-летний мужик лупил беззащитного пацана. С 12 до 14 лет — бил и бил. Мерзко это на самом деле».

Любовь Григорьевна снималась и в новое время. Зрители полюбили её героиню в «Моей прекрасной няне» — эксцентричную маму Вики Прутковской. Умерла она 28 ноября 2006 года в 57 лет от последствий саркомы позвоночника. Смерть актрисы не сплотила семью, а окончательно развела. Началась делёжка наследства, Алексей отказался от доли. Ходили слухи, что он не хочет видеть ни отчима, ни сестру Мариэтту.

Панкратов-Чёрный: 40 лет до свадьбы и скандал с водкой в самолёте

Александр Панкратов, урожденный Гузев, родился 28 июня 1949 года в деревне Конево Алтайского края. Мечтал стать клоуном, окончил Горьковское театральное училище, работал в Пензенском драматическом театре. В 1976-м окончил режиссёрский факультет ВГИКа.

Приставку «Чёрный» к маминой фамилии актёр взял, чтобы отличаться от однофамильца с курса. В кино — более ста ролей, среди которых девять лент Эйрамджана.

Его первой женой была актриса Ирина Семиклетова, второй — Вероника Изотова, дочь «Иванушки» из «Морозко» Эдуарда Изотова. С третьей супругой, Юлией Монаховой, Александр познакомился во ВГИКе. Отец Юлии, режиссёр Владимир Монахов, заподозрил артиста в меркантильности, но пара не рассталась.

Они до сих пор вместе, и расписались только в 2012 году, когда их сыну Владимиру было уже за тридцать. Говорили, что актёр задумался об официальном оформлении отношений из-за проблем со здоровьем.

Александр Панкратов-Чёрный — один из постоянных актёров фильмов 90-х. Фото © ТАСС / Яцина Владимир

Были и скандалы. В 2019 году Панкратова-Чёрного сняли с рейса «Барнаул — Москва». Попросил у бортпроводника 100 граммов водки и воду. Тот обвинил звезду в неадекватном поведении и потребовал покинуть самолёт. Панкратов-Чёрный извинился, но самолёт всё равно пришлось покинуть. В 2023-м — новый скандал в Томске: зрители решили, что актёр вышел на сцену нетрезвым.

Сегодня ему 77 и он по-прежнему в профессии.

Борис Щербаков: роман с Нильской и звонок, который спас брак

Народный артист России Борис Щербаков родился 11 декабря 1949 года в Ленинграде. Родители встретились в блокаду: отец перевозил хлеб по Ладоге, мать служила регулировщицей на Дороге жизни. В 12 лет Борис получил первую роль в фильме «Мандат».

Михаил Державин и Борис Щербаков. Кадр из фильма «Жених из Майами», режиссёр Анатолий Эйрамджан, сценарист Анатолий Эйрамджан

В кино — больше 200 картин, неофициальное звание «главного блондина позднесоветского кино». У Эйрамджана — семь фильмов. Самая яркая работа — главная роль в «Женихе из Майами» 1994 года — тот самый заокеанский жених. Щербаков также служил в МХАТе больше 30 лет — пока его не уволил Олег Табаков.

Личная жизнь — отдельное кино. С женой Татьяной Бронзовой они познакомились в общежитии Школы-студии МХАТ, причём она была замужем, у него осталась невеста в Ленинграде. Но это не помешало им сойтись.

А потом — роман с Людмилой Нильской, жена знала. И вот её слова: «Узнав о его романе с Людмилой Нильской, я выставила мужа из дома. Он должен был определиться — туда или сюда. Через день Боря уже встречал меня после спектакля с изумительным букетом».

Говорили, что Щербакова уговорил вернуться в семью коллега по театру Александр Михайлов — он решился прямо ночью позвонить всем участникам истории и помочь определиться.

Сегодня Борису Щербакову 76 лет. В последнее время он появлялся на экранах как телеведущий: «Доброе утро», «Хорошие песни», а сейчас лечится. Летом и осенью 2025 года были перелом шейки бедра, операция по замене сустава, стентирование сердца. Актёру помогает единственный сын Василий.

Что осталось от треша 90-х: взгляд спустя 30 лет

Критики 90-х отнеслись к фильмам Кокшенова и Эйрамджана прохладно: низкие бюджеты, съёмки за недели, грубоватый юмор, нелепые сюжеты. Но прошло время. И взгляд начал меняться.

Сейчас СМИ и блогеры предложели посмотреть на фильмы, которые часто воспринимают просто как низкобюджетный и местами пошлый треш, под другим углом — и увидеть в них скрытый социальный смысл.

В них можно разглядеть документ эпохи, отражение дикого капитализма, афер, криминала, растерянности людей в новых реалиях. Кто-то видит сатиру на ценности 90-х, спрятанную за эксцентрикой. А кто-то просто вспоминает молодость и как смотрел эти фильмы на видеокассетах.

Авторы Андрей Соколов