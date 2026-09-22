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Треш-комедии 90-х: как Кокшенов, Панкратов-Чёрный и другие спаслись от нищеты, но сломали репутацию

Оглавление
«Русский бизнес» и сафари с медведем: дебют Кокшенова-режиссёра
«Лучше, чем ничего»: актёры, на которых держался треш 90-х
Кокшенов умер, а наследство исчезло: квартиры, счета, вдовы
Татьяна Васильева: «Я спала с ним, чтобы стать примой»
Дмитрий Харатьян: гардемарин, который чуть не сгорел от водки
Михаил Державин: зять Райкина
Любовь Полищук: почему её сын так и не простил отчима
Панкратов-Чёрный: 40 лет до свадьбы и скандал с водкой в самолёте
Борис Щербаков: роман с Нильской и звонок, который спас брак
Что осталось от треша 90-х: взгляд спустя 30 лет

16 сентября 2026 года Михаилу Кокшенову исполнилось бы 90. А в суровые 90-е он был одним из зачинателей жанра отечественной треш-комедии. Как сложились судьбы актёров, которые снимались в таких фильмах - в статье Life.ru.

Опубликовано 21 сентября, 22:05
Кокшенов, треш и 90-е: как выживало кино, за которое теперь стыдно. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Кокшенов, треш и 90-е: как выживало кино, за которое теперь стыдно. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Михаила Кокшенова зрители знали в лицо, но не всегда по фамилии. «А это кто? А, этот! Ну который здоровый такой, с улыбкой». Плюс его знаменитые фразы из фильмов «Апельсинчики-витаминчики» и «Ах ты, рыбий глаз!». Вот так его узнавали. И это, пожалуй, лучший комплимент для актёра, который играл простоватых увальней, а на деле оказался одним из самых расчётливых и предприимчивых людей в отечественном кино.

Сначала Кокшенов играл преимущественно драматические роли, а потом Гайдай в 1975-м сделал его чистым комиком — причём буквально за 8 копеек: увидел фотокарточку в киоске и позвал в «Не может быть!».

С этого момента Кокшенов стал своим в комедийном цеху. «Спортлото-82»,«Самая обаятельная и привлекательная», «Частный детектив...», «На Дерибасовской хорошая погода...», «Ширли-мырли». Всего больше 130 картин, «Ералаш», озвучка мультфильмов — Змей Горыныч в «Бабке Ёжке», реклама. Он словно успевал везде.

«Русский бизнес» и сафари с медведем: дебют Кокшенова-режиссёра

1992 год. Российское кино в глубоком кризисе. Съёмки встали. Актёры сидят без работы. И тогда Кокшенов сделал то, чего от него никто не ждал — пошёл в режиссуру.

Дебют — «Русский бизнес» (1993). Двое горе-бизнесменов устраивают для иностранцев фальшивое «русское сафари» с цирковым медведем. В фильме снялся Савелий Крамаров. Это была его последняя роль в российском кино — в 1995-м его не стало. Также в картине снялись Семён Фарада и Наталья Крачковская.

С 1993 по 2006 год Кокшенов снял больше десятка картин. Трилогия «Русский бизнес» (совместно с Марком Айзенбергом) — «Русское чудо» (1994) — «Русский счёт» (1994). Плюс «Герой её романа» (2001, совмесно с Владимиром Муном), «Лифт уходит по расписанию» (2002), «Жизнь кувырком» (2003), «Юбилей прокурора» (2003). Иногда выпускал по две картины в год.

Кадр из фильма «Русский бизнес», режиссёр Михаил Кокшенов, Марк Айзенберг, сценарист Аркадий Инин, Леонид Треер

Кадр из фильма «Русский бизнес», режиссёр Михаил Кокшенов, Марк Айзенберг, сценарист Аркадий Инин, Леонид Треер

Треш-комедиями их назвали не для красного словца. Бюджеты — копеечные. Сроки — считаные недели. Юмор — грубоватый. Мошенники, алкоголики, обжоры, простаки, аферы. Критик Валерий Туровский в «Известиях» назвал трилогию Кокшенова «вымученной» и удивлялся, как в это ввязался драматург Аркадий Инин. Дмитрий Савельев в «Новейшей истории отечественного кино» назвал её «целлулоидным образцом эстетических и жанровых пристрастий» эпохи.

Надо сказать, что «низким» жанром тогда не брезговали и маститые режиссёры. Даже Гайдай сподобился: «Частный детектив...» 1990 года, «На Дерибасовской хорошая погода...» 1992 года. Чуть позже, в 1995, Владимир Меньшов снял «Ширли-мырли».

В низкосортных комедиях 90-х чаще всего снимались популярные советские актёры — сам Кокшенов, Михаил Державин, Дмитрий Харатьян, Александр Панкратов-Чёрный, Татьяна Васильева, Любовь Полищук.

«Лучше, чем ничего»: актёры, на которых держался треш 90-х

Кокшенов снимал своё кино, но и светился у других. Особое место здесь — Анатолий Эйрамджан, режиссёр, снявший первое «кооперативное кино» — «За прекрасных дам» 1989 года — и продолжавший работать по этим лекалам. Узнаваемый юмор, примерно одна и та же команда из фильма в фильм.

Кадр из фильма «За прекрасных дам!», режиссёр Анатолий Эйрамджан, сценарист Анатолий Эйрамджан

Кадр из фильма «За прекрасных дам!», режиссёр Анатолий Эйрамджан, сценарист Анатолий Эйрамджан

Кокшенов появился у Эйрамджана в «Третьем не лишнем» (1994) — сыграл Михаила, двоюродного брата главного героя. А в «Когда все свои» (1998) — рэкетира Васю Кинг-Конга. Вместе с ним в картине — Ирина Розанова и Борис Щербаков.

Платили немного. Но в 90-е это было лучше, чем ничего. Многие соглашались ради возможности работать. Давайте проследим судьбы тех, кто был тогда звездами жанра.

Кокшенов умер, а наследство исчезло: квартиры, счета, вдовы

Кокшенов скончался 4 июня 2020 года в 83 года — тихий уход после долгой болезни. А вот то, что началось после, тихим не назовёшь.

Завещания Кокшенов не оставил. И это запустило одну из самых запутанных наследственных войн в российском шоу-бизнесе. Выяснилось, что возможных наследников, точнее, наследниц — целый список: дочь от стюардессы Нины Вокрош Алевтина, внебрачная дочь от художницы Аллы Шавыриной Мария, Елена Кокшенова — вторая супруга, с которой он прожил 20 лет, Наталья Лепёхина — третья жена, выхаживавшая его после инсульта. И внебрачная дочь Алиса, о которой до смерти актёра не знали.

Михаил Кокшенов умер в 2020 году. Фото © ТАСС / Клюшкин Виктор

Михаил Кокшенов умер в 2020 году. Фото © ТАСС / Клюшкин Виктор

Шавырина объявила себя единственной законной вдовой, заявляла, что брак 1985 года так и не расторгнут. Развод, правда, был — но это её не смущало. В процессе раздела всплыли квартиры на Фрунзенской набережной и на улице Улофа Пальме, дома в Испании и Германии, банковские счета. Только вот счета оказались пустыми. А автомобиль сняли с учёта в день смерти актёра. Вдова Кокшенова публично заявила, что наследство «украли» — и обвинила в этом других женщин артиста. Конфликт не решён до сих пор.

Татьяна Васильева: «Я спала с ним, чтобы стать примой»

Татьяна Васильева — народная артистка, звезда «Здравствуйте, я ваша тётя!» и «Самой обаятельной и привлекательной». Но за фасадом благополучия скрывалась жизнь, похожая на драматический сериал.

Кадр из фильма «Самая обоятельная и привлекательная», режиссёр Геральд Бежанов, сценаристы Геральд Бежанов, Анатолий Эйрамджан

Кадр из фильма «Самая обоятельная и привлекательная», режиссёр Геральд Бежанов, сценаристы Геральд Бежанов, Анатолий Эйрамджан

Первый муж — актёр Анатолий Васильев, тот самый Юрий Анатольевич из «Сватов». Предложение ему сделала сама Татьяна. Родился сын Филипп, но идиллия рухнула быстро: муж, по её словам, почти не работал, и семья держалась на её плечах. Актриса крутила роман с Михаилом Державиным — тот был женат.

Второй раз вышла замуж за актера Георгия Мартиросяна. И снова роман — с художественным руководителем Театра сатиры Валентином Плучеком, который был старше почти на сорок лет. Об этом она рассказала сама, без обиняков: «Роман с Плучеком? Конечно. Все 13 лет работы в театре Сатиры».

С Мартиросяном они прожили тринадцать лет, родилась дочь Елизавета. Но счастливой семью было не назвать. Помимо измен было и «физическое насилие».

Скандалы случались и после. В 2015-м грянул гром: невестка, первая жена сына Филиппа, Анастасия Бегунова, сбежала из дома вместе с детьми и деньгами — в Германию, где позже нашла нового избранника.

В 90-е Васильева активно снималась у Эйрамджана и не только. «Моя морячка», «Новый Одеон», «Жених из Майами», «Ночной визит» — тот самый пласт «кооперативного кино», где она играла вместе с Державиным и другими актёрами той же команды.

Сегодня Татьяне Васильевой 79 лет. Она пережила тяжёлую травму — в 2026 году её сбил автомобиль в центре Москвы. Но продолжает работать и обеспечивать всю семью — недавно у неё родился восьмой внук.

Дмитрий Харатьян: гардемарин, который чуть не сгорел от водки

Дмитрий Харатьян родился 21 января 1960 года в узбекском Алмалыке. Его отец — кандидат технических наук, армянин, мать — инженер-строитель. Когда Дмитрию было шесть, родители развелись. Семья перебралась в подмосковный Красногорск. В кино он попал случайно: знакомая девочка позвала его на пробы к Меньшову в фильм «Розыгрыш». И сразу — главная роль.

Слава накрыла его мгновенно. После «Розыгрыша» — «Зелёный фургон», «Гардемарины», «Частный детектив...», «На Дерибасовской хорошая погода...» — и Харатьян стал секс-символом эпохи перестройки. Сам он вспоминал: «В провинциальных городках я выходить на улицу не мог. Поклонницы меня разрывали на кусочки. Могли порвать как газету… Я скрывался от них, крыша чуть опять не уехала».

Кадр из фильма «Зеленый фургон», режиссёр Александр Павловский, сценаристы Игорь Шевцов, Александр Козачинский

Кадр из фильма «Зеленый фургон», режиссёр Александр Павловский, сценаристы
Игорь Шевцов, Александр Козачинский

Первый брак — с однокурсницей Мариной Буримовой. Поженились в 1980-м. Прожили восемь лет. Потом Харатьян признавался: поспешил. Марине, по его словам, нужна была московская прописка. Развелись, когда дочери Александре было четыре года. Причина — не измены, а водка. Харатьян начал злоупотреблять алкоголем. Сам актёр называл себя «непьющим алкоголиком», поясняя, что мог не пить месяцами, но когда начинал — не мог остановиться.

Второй брак — с актрисой Мариной Майко. Познакомились в Одессе на съёмках «Частного детектива...» у Гайдая. Свадьбу сыграли только через семь лет. Родился сын Иван. А потом случилось то же самое: Харатьян «развязался», Марина ушла, забрав сына. Он смог взять себя в руки. Вернул жену. Не пьёт уже больше двадцати лет.

Сегодня Дмитрию Харатьяну 66 лет. Он по-прежнему снимается, ведёт концерты, занимается музыкой, поддерживает бойцов Армии России.

Михаил Державин: зять Райкина

Михаил Державин родился 15 июня 1936 года в Москве в семье актёра Театра имени Вахтангова. Отец умер, когда Михаилу было 15. Пришлось подрабатывать днём, а десятый класс заканчивать в вечерней школе. В 1954-м поступил в Щукинское. Потом театр имени Ленинского комсомола. С 1967-го — Театр сатиры. У Эйрамджана снялся в шести фильмах, в «Бабнике» 1990 года появился в кадре с Александром Ширвиндтом, в «Моей морячке» — с Людмилой Гурченко и Татьяной Васильевой.

Любовь Полищук, Михаил Державин, Людмила Гурченко. Кадр из фильма «Моя морячка», режиссёр Анатолий Эйрамджан, сценарист Анатолий Эйрамджан.

Любовь Полищук, Михаил Державин, Людмила Гурченко. Кадр из фильма «Моя морячка», режиссёр Анатолий Эйрамджан, сценарист Анатолий Эйрамджан.

Первая жена — Екатерина, дочь Аркадия Райкина. Познакомились в «Щуке», свадьбу сыграли на третьем курсе. Аркадий Исаакович снял молодым комнату в квартире знакомых, но студенческий брак не выдержал: Катя ушла к Юрию Яковлеву.

Второй брак — с Ниной Будённой, дочерью маршала, в семье родилась дочь Мария. Но при этом Державина был бурный роман с Татьяной Васильевой. Они вместе играли в спектакле «У времени в плену».

Третья жена — певица Роксана Бабаян, они прожили вместе 37 лет. Умер Державин 10 января 2018 года в 81 год.

Любовь Полищук: почему её сын так и не простил отчима

Любовь Полищук родилась 21 мая 1949 года в Омске в рабочей семье. Всесоюзную известность принёс эпизод в «12 стульях» (1976), где она танцевала танго с Андреем Мироновым. Конец 80-х — новая волна: «Интердевочка». «Любовь с привилегиями». С 1990 по 2002 год — 10 фильмов Эйрамджана, в том числе «Новый Одеон», «Третий не лишний», «День святого Валентина», была и в «Ширли-мырли».

Любовь Полищук. Кадр из фильма «Ширли-мырли», режиссёр Владимир Меньшов, сценаристы Владимир Меньшов, Виталий Москаленко, Андрей Самсонов

Любовь Полищук. Кадр из фильма «Ширли-мырли», режиссёр Владимир Меньшов, сценаристы Владимир Меньшов, Виталий Москаленко, Андрей Самсонов

Первый муж — артист эстрады Валерий Макаров. Познакомились в Омской областной филармонии, в коллективе «Омичи на эстраде». Родился сын Алексей, но муж начал завидовать успеху Любови, стал пить, поднимать руку, и актриса ушла.

Второй муж — художник Сергей Цигаль, внук писательницы Мариэтты Шагинян. Они были любящей парой, у них появилась дочь Мариэтта, но сын актрисы Алексей Макаров так и не принял отчима. И вот что сам Алексей рассказывал позже: «Я геометрию не понимал и английский язык. За это 36-летний мужик лупил беззащитного пацана. С 12 до 14 лет — бил и бил. Мерзко это на самом деле».

Любовь Григорьевна снималась и в новое время. Зрители полюбили её героиню в «Моей прекрасной няне» — эксцентричную маму Вики Прутковской. Умерла она 28 ноября 2006 года в 57 лет от последствий саркомы позвоночника. Смерть актрисы не сплотила семью, а окончательно развела. Началась делёжка наследства, Алексей отказался от доли. Ходили слухи, что он не хочет видеть ни отчима, ни сестру Мариэтту.

Панкратов-Чёрный: 40 лет до свадьбы и скандал с водкой в самолёте

Александр Панкратов, урожденный Гузев, родился 28 июня 1949 года в деревне Конево Алтайского края. Мечтал стать клоуном, окончил Горьковское театральное училище, работал в Пензенском драматическом театре. В 1976-м окончил режиссёрский факультет ВГИКа.

Приставку «Чёрный» к маминой фамилии актёр взял, чтобы отличаться от однофамильца с курса. В кино — более ста ролей, среди которых девять лент Эйрамджана.

Его первой женой была актриса Ирина Семиклетова, второй — Вероника Изотова, дочь «Иванушки» из «Морозко» Эдуарда Изотова. С третьей супругой, Юлией Монаховой, Александр познакомился во ВГИКе. Отец Юлии, режиссёр Владимир Монахов, заподозрил артиста в меркантильности, но пара не рассталась.

Они до сих пор вместе, и расписались только в 2012 году, когда их сыну Владимиру было уже за тридцать. Говорили, что актёр задумался об официальном оформлении отношений из-за проблем со здоровьем.

Александр Панкратов-Чёрный — один из постоянных актёров фильмов 90-х. Фото © ТАСС / Яцина Владимир

Александр Панкратов-Чёрный — один из постоянных актёров фильмов 90-х. Фото © ТАСС / Яцина Владимир

Были и скандалы. В 2019 году Панкратова-Чёрного сняли с рейса «Барнаул — Москва». Попросил у бортпроводника 100 граммов водки и воду. Тот обвинил звезду в неадекватном поведении и потребовал покинуть самолёт. Панкратов-Чёрный извинился, но самолёт всё равно пришлось покинуть. В 2023-м — новый скандал в Томске: зрители решили, что актёр вышел на сцену нетрезвым.

Сегодня ему 77 и он по-прежнему в профессии.

Борис Щербаков: роман с Нильской и звонок, который спас брак

Народный артист России Борис Щербаков родился 11 декабря 1949 года в Ленинграде. Родители встретились в блокаду: отец перевозил хлеб по Ладоге, мать служила регулировщицей на Дороге жизни. В 12 лет Борис получил первую роль в фильме «Мандат».

Михаил Державин и Борис Щербаков. Кадр из фильма «Жених из Майами», режиссёр Анатолий Эйрамджан, сценарист Анатолий Эйрамджан

Михаил Державин и Борис Щербаков. Кадр из фильма «Жених из Майами», режиссёр Анатолий Эйрамджан, сценарист Анатолий Эйрамджан

В кино — больше 200 картин, неофициальное звание «главного блондина позднесоветского кино». У Эйрамджана — семь фильмов. Самая яркая работа — главная роль в «Женихе из Майами» 1994 года — тот самый заокеанский жених. Щербаков также служил в МХАТе больше 30 лет — пока его не уволил Олег Табаков.

Личная жизнь — отдельное кино. С женой Татьяной Бронзовой они познакомились в общежитии Школы-студии МХАТ, причём она была замужем, у него осталась невеста в Ленинграде. Но это не помешало им сойтись.

А потом — роман с Людмилой Нильской, жена знала. И вот её слова: «Узнав о его романе с Людмилой Нильской, я выставила мужа из дома. Он должен был определиться — туда или сюда. Через день Боря уже встречал меня после спектакля с изумительным букетом».

Говорили, что Щербакова уговорил вернуться в семью коллега по театру Александр Михайлов — он решился прямо ночью позвонить всем участникам истории и помочь определиться.

Сегодня Борису Щербакову 76 лет. В последнее время он появлялся на экранах как телеведущий: «Доброе утро», «Хорошие песни», а сейчас лечится. Летом и осенью 2025 года были перелом шейки бедра, операция по замене сустава, стентирование сердца. Актёру помогает единственный сын Василий.

Что осталось от треша 90-х: взгляд спустя 30 лет

Критики 90-х отнеслись к фильмам Кокшенова и Эйрамджана прохладно: низкие бюджеты, съёмки за недели, грубоватый юмор, нелепые сюжеты. Но прошло время. И взгляд начал меняться.

Сейчас СМИ и блогеры предложели посмотреть на фильмы, которые часто воспринимают просто как низкобюджетный и местами пошлый треш, под другим углом — и увидеть в них скрытый социальный смысл.

В них можно разглядеть документ эпохи, отражение дикого капитализма, афер, криминала, растерянности людей в новых реалиях. Кто-то видит сатиру на ценности 90-х, спрятанную за эксцентрикой. А кто-то просто вспоминает молодость и как смотрел эти фильмы на видеокассетах.

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Авторы
Андрей Соколов
Андрей Соколов
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