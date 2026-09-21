Кофе вместо еды и ужин перед сном: Почему россияне всё чаще жалуются на желудок

Число россиян, жалующихся на проблемы с желудком, за последние пять лет выросло втрое. Как пишет Mash, такая динамика обусловлена особенностями питания и привычкой откладывать полноценное лечение.

Среди распространённых факторов может быть кофе натощак, длительные перерывы между приёмами пищи и обильные ужины перед сном. Кофеин стимулирует выделение желудочного сока, а нерегулярный рацион способен раздражать слизистую. На этом фоне могут возникать изжога, рефлюкс и другие неприятные симптомы.

Отдельное внимание уделяется Helicobacter pylori. Носителями бактерии могут быть от половины до двух третей россиян. Инфекция способна длительное время не проявляться, а затем сопровождаться воспалением стенок желудка.

Ещё одной проблемой канал называет привычку годами терпеть дискомфорт и ограничиваться препаратами от изжоги. При отсутствии полноценной диагностики заболевания ЖКТ могут прогрессировать. Среди возможных осложнений упоминаются язвенная болезнь, кровотечения, лимфомы и рак желудка.

Ранее профессор Евгений Колесник заявил, что держать жевательную резинку во рту дольше 15 минут может грозить вздутием, дискомфортом и проблемами с пищеварением. Отдельное внимание стоит уделять составу продукта. Сахар повышает риск кариеса, а некоторые искусственные подсластители способны вызывать нежелательные реакции.