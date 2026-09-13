Профессор рассказал, как пристрастие к жвачке создаёт проблемы пищеварению

Жевательная резинка может быть полезна, если использовать её после еды и не злоупотреблять жеванием. Об этом RT рассказал профессор Евгений Колесник.

По словам специалиста, жвачка стимулирует слюноотделение, благодаря чему полость рта очищается, а зубы получают дополнительную защиту. Работа жевательных мышц также активизирует выделение желудочного сока и, как отметил профессор, может снижать напряжение.

«Это естественное очищение полости рта плюс дополнительное нужное количество лизоцима (защита от возбудителей инфекции), муцина (защита зубов) из секрета слюны. Работа жевательных мышц рефлекторно сразу стимулирует выработку и отделение желудочного сока и снижает уровень стресса», — разъяснил эксперт.

Кроме того, жевательные движения способны положительно влиять на концентрацию и память, облегчать укачивание и утреннее недомогание при беременности. Однако долго держать резинку во рту не стоит: профессор рекомендует ограничиваться 15 минутами. Более продолжительное жевание может закончиться вздутием, дискомфортом и проблемами с пищеварением.

Отдельное внимание стоит уделять составу продукта. Сахар повышает риск кариеса, а некоторые искусственные подсластители способны вызывать нежелательные реакции. Резинку с ксилитом при этом необходимо держать подальше от собак: для человека вещество безопасно, а для животных токсично.

Ранее Life.ru рассказывал, что регулярное употребление жевательной резинки без сахара повышает риск инфаркта или инсульта на 57%. Дело в том, что в процессе производства его заменяют подсластителем ксилитом, который учёные зовут сахарным спиртом.