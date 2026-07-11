Кока-кола вместо скальпеля: Врачи растворили ком в желудке пациентки тремя литрами газировки

В США у пациентки, принимавшей препараты для снижения веса, в желудке образовался безоар — плотный ком из непереваренной пищи. Вместо хирургического вмешательства врачи применили альтернативный метод — «кока-кольную терапию». Об этом сообщает The Times of India.

Женщине предписали выпить три литра газировки. Согласно отчёту, напиток вводили либо перорально, либо через назогастральную трубку в течение 12 часов. Уже на вторые сутки пациентка почувствовала облегчение, а контрольное сканирование подтвердило, что образование полностью растворилось.

Метод основан на агрессивном химическом составе колы, который эффективно расщепляет подобные уплотнения. Исследования Афинского университета показывают, что в половине случаев такая терапия полностью решает проблему, а в сочетании с эндоскопией успех достигает 91,3%.

Несмотря на эффективность, врачи предупреждают об опасности самолечения. Этот метод применим только после точной диагностики — компьютерной томографии или эндоскопии. Безоары являются редким, но серьёзным побочным эффектом популярного лекарства семаглутид, поэтому приём таких препаратов должен проходить под строгим контролем.

Пациентку выписали после отмены вызвавшего осложнение средства и назначения препаратов, регулирующих кислотность, сейчас её состояние в норме. Эксперты подчёркивают, что любые тревожные симптомы — длительная рвота или боли в животе — требуют немедленного обращения к врачу, а не похода в магазин за газировкой.

Ранее диетолог Ольга Редина предупредила, что бальзам Болотова, который в соцсетях рекламируют как натуральный заменитель «Оземпика» для быстрого похудения без диет, на самом деле является БАДом с недоказанной эффективностью, содержащим кислоты, раздражающие слизистую, и не обладает механизмом действия семаглутида, а потеря веса может быть следствием обезвоживания или нарушений ЖКТ. Его приём натощак опасен изжогой и обострениями при гастрите, язве или рефлюксе, а также портит зубную эмаль