В Подольске введут карантин по бешенству из-за бездомной кошки

В Подольске введут карантин по бешенству после того, как заболевание выявили у бездомной кошки. Соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Животное обнаружили возле одного из домов на Высотной улице. Территорию вокруг места выявления заболевания определили как очаг бешенства.

На время карантина там ограничивается ввоз, вывоз и перемещение животных, восприимчивых к инфекции. Исключение предусмотрено для вакцинированных питомцев.

Специалисты продолжают наблюдать за ситуацией и проводить необходимые противоэпизоотические мероприятия.

Ранее Life.ru писал о введении карантина по бешенству в подмосковном селе Слемские Борки. Там Минсельхоз Московской области утвердил план ликвидации очага, предусматривающий вакцинацию животных и ограничения на их перемещение.