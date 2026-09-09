В Подмосковье ввели карантин из-за узелкового дерматита крупного рогатого скота

В Подмосковье ввели карантин из-за заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота. Очаг заболевания выявили на территории Российской биологической промышленной компании в Лосино-Петровском, сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза.

В радиусе трёх километров от предприятия установлена неблагополучная зона. Там запрещены ввоз и перемещение невакцинированного крупного рогатого скота, а также проведение ярмарок и других мероприятий с участием животных.

Ещё 59 населённых пунктов включили в десятикилометровую угрожаемую зону. В неё вошли в том числе территории Щёлкова, Фрязина, Монина и Старой Купавны. В пределах этой зоны нельзя ввозить невакцинированный скот и вывозить животных за её границы. Под запретом также оказались массовые мероприятия с участием животных.

Накануне Life.ru сообщал, что в Иркутской области владельцам скота увеличили компенсации за животных, подлежащих уничтожению из-за узелкового дерматита. В деревнях Бутырки и Коты поголовье решили изъять и уничтожить для локализации очага инфекции.