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Регион
Опубликовано 9 сентября, 16:13

В Подмосковье ввели карантин из-за узелкового дерматита крупного рогатого скота

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

В Подмосковье ввели карантин из-за заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота. Очаг заболевания выявили на территории Российской биологической промышленной компании в Лосино-Петровском, сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза.

В радиусе трёх километров от предприятия установлена неблагополучная зона. Там запрещены ввоз и перемещение невакцинированного крупного рогатого скота, а также проведение ярмарок и других мероприятий с участием животных.

Ещё 59 населённых пунктов включили в десятикилометровую угрожаемую зону. В неё вошли в том числе территории Щёлкова, Фрязина, Монина и Старой Купавны. В пределах этой зоны нельзя ввозить невакцинированный скот и вывозить животных за её границы. Под запретом также оказались массовые мероприятия с участием животных.

Карантин объявлен в Самарской области из-за вспышки бруцеллёза у скота
Карантин объявлен в Самарской области из-за вспышки бруцеллёза у скота

Накануне Life.ru сообщал, что в Иркутской области владельцам скота увеличили компенсации за животных, подлежащих уничтожению из-за узелкового дерматита. В деревнях Бутырки и Коты поголовье решили изъять и уничтожить для локализации очага инфекции.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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