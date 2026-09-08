Жителям Приангарья выплатят повышенные компенсации за заболевший дерматитом скот

Владельцам крупного рогатого скота в иркутских деревнях Бутырки и Коты выплатят по 304 рубля за каждый килограмм живого веса животного, подлежащего уничтожению из-за узелкового дерматита. Размер компенсаций назвал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своём телеграм-канале.

Из этой суммы 224,6 рубля за килограмм предоставит региональный резервный фонд, остальное добавит Иркутский муниципальный округ. Таким образом, за корову весом 450 килограммов хозяин получит 136,8 тысячи рублей. По оценке губернатора, выплата превышает рыночную стоимость.

Для мелкого рогатого скота базовую компенсацию установили на уровне 308 рублей за килограмм. За свиней область выплатит по 190 рублей, а муниципалитет добавит ещё 60 рублей, доведя итоговую сумму до 250 рублей за килограмм. Для поросят младше шести месяцев предусмотрен повышающий коэффициент.

Кроме того, каждая пострадавшая семья получит по 15 тысяч рублей из-за действующего на территории Оёкского административного округа режима ЧС. Перечисление компенсаций власти намерены начать уже на этой неделе.

По заключению специалистов, поголовье в Бутырках и Котах подлежит отчуждению и уничтожению, чтобы локализовать очаг инфекции. Узелковый дерматит поражает прежде всего крупный рогатый скот и для человека опасности не представляет.

После недовольства жителей первоначально выбранным местом утилизации животных власти согласовали другой участок примерно в трёх километрах от Бутырок. Его расположение, по словам Кобзева, выбрали так, чтобы дым при сжигании биоотходов не шёл в сторону населённых пунктов.

Ранее Life.ru рассказывал, как после вступления новых требований в силу россияне начали приносить в МФЦ кур, гусей и даже страусов. Специалистам пришлось разъяснять владельцам птицы порядок постановки животных на учёт.