Патрушев доложил Путину о стабилизации ситуации с болезнями животных в регионах

Ситуацию с заболеваниями животных в российских регионах удалось стабилизировать после проблем в начале 2026 года. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил вице-премьер Дмитрий Патрушев.

Патрушев доложил Путину о стабилизации ситуации с болезнями животных в региона. Видео © Kremlin.ru

«В начале 2026 года в ряде регионов были проблемы, связанные с распространением заболеваний животных, но тем не менее сейчас ситуацию удалось стабилизировать», — сообщил Патрушев.

По его словам, производство в животноводстве в целом держится на уровне прошлого года. Выпуск готовой продукции также соответствует прежним показателям. Патрушев подчеркнул, что внутренний рынок России полностью обеспечен продовольствием. Кроме того, страна продолжает поставлять продукцию зарубежным партнёрам и участвовать в поддержании мировой продовольственной безопасности.

Вице-премьер добавил, что экспортная динамика сейчас лучше, чем годом ранее. По его данным, выручка от поставок почти на четверть превышает уровень аналогичного периода 2025 года, а физические объёмы также заметно растут.

Напомним, по весне в нескольких районах Новосибирской области изымали скот из-за вспышек пастереллёза и бешенства. Меры были направлены на локализацию очагов инфекции. Жителям пообещали компенсацию за изъятых животных, угрозы для жизни и здоровья людей не было. Уничтожалось всё восприимчивое поголовье при риске распространения болезни. Аналогичные ситуации происходили в Пензенской области и Алтайском крае.