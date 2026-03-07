В Сибири вынуждены массово забивать скот из-за эпидемии пастереллёза

Сибирские регионы столкнулись с масштабной эпидемией пастереллёза среди крупного рогатого скота — в нескольких областях начался массовый забой животных. Из-за вспышки Казахстан уже ввёл запрет на ввоз мяса из пострадавших российских территорий, сообщает Telegram-канал «База».

Гибель скота в Сибири из-за пастереллёза. Видео © Telegram /Baza

Жители сельских районов Новосибирской области рассказали, что с начала февраля у них изымают коров и быков из частных подворий при участии полиции. Местные жалуются, что при попытке сопротивления людям угрожают увольнением или уголовными делами. В Купинском районе, по словам селян, уничтожили уже больше тысячи голов скота, в селе Калиновка Карасукского района — почти тысячу, аналогичная ситуация в Баганском районе. Сейчас власти готовятся к забою ещё 600 свиней и коров из 150 подсобных хозяйств Купинского района.

Вспышки пастереллёза фиксируют также в Омской области и Забайкальском крае. В Алтайском крае ввели карантин на крупнейших животноводческих комплексах «Митпром» и «Эконива Алтай». При этом глава республики Алтай Андрей Турчак заявил, что в регионе удалось избежать массового падежа. Казахстан уже ограничил поставки скота, мяса и молока из Алтайского края, республики Алтай, Омской и Новосибирской областей.

Официальные власти не объясняют причины масштабной эпидемии. В ноябре 2025 года анонсировали плановую вакцинацию животных от ящура, а в феврале 2026-го на фоне вспышки её провели экстренно. Часть фермеров подозревают, что болезнь могла быть связана с прививками, однако официального подтверждения этой версии нет.

Пастереллёз — это инфекционное заболевание сельскохозяйственных и диких животных (реже человека), вызываемое бактерией Pasteurella multocida. У животных протекает в виде септицемии (заражения крови), воспаления лёгких, отёков или поражения кишечника, приводя к высокой смертности. Заражение происходит через укусы, воздушно-капельным или алиментарным путём. Лечение основано на применении антибиотиков и специфической сыворотки.

Ранее сообщалось, что в Томской области более тысячи голов скота заразились пастереллёзом на молочной ферме «Заречное» в деревне Кисловка. К контролю за ситуацией также подключился региональный Роспотребнадзор, однако случаев заражения среди людей пока не зафиксировано.