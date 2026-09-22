В подмосковном селе Слемские Борки ввели карантин из-за бешенства

В подмосковном селе Слемские Борки муниципального округа Луховицы ввели карантин из-за выявленного очага бешенства. Минсельхоз Московской области утвердил план мероприятий по ликвидации очага и предотвращению распространения инфекции.

Неблагополучной территорией признано село Слемские Борки. Ветеринарам предстоит проводить необходимые противоэпизоотические мероприятия, в том числе вакцинацию животных.

Животных без владельцев планируется отлавливать и помещать в изоляцию на 14 календарных дней. После этого им должны сделать прививки против бешенства. Такой порядок предусмотрен действующими ветеринарными правилами.

На период карантина вводятся ограничения, призванные не допустить распространения вируса. Сам режим может быть отменён не ранее чем через 60 календарных дней после уничтожения последнего трупа заболевшего животного или убоя последнего животного с подозрением на бешенство — при условии выполнения всех предусмотренных мероприятий.

Бешенство поражает нервную систему животных и человека. Заражение возможно при попадании слюны инфицированного животного в рану или на повреждённую кожу, поэтому после укуса или другого опасного контакта необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.

Ранее Life.ru сообщал о карантине по бешенству в подмосковном Реутове. Тогда эпизоотический очаг установили на территории одного из домов на Молодёжной улице и ввели ветеринарные ограничения. А недавно в комитете ветеринарии Москвы сообщили, что дефицита вакцин для собак и кошек в государственных клиниках нет — доступны и российские, и сертифицированные импортные препараты.