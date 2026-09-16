В «Мультикане-8» нашли вирус Ауески: какие серии отозваны и что делать владельцам собак
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Россельхознадзор сообщил о вирусе Ауески в серии №20 «Мультикана-8». Какие серии отозваны, как проверить ветпаспорт и что делать после прививки.
«Мультикан-8» оказался в центре расследования после сообщений о гибели собак и обнаружения вируса Ауески в серии №20. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В образцах вакцины «Мультикан-8» серии №20 обнаружили живой вирус болезни Ауески — инфекции, смертельно опасной для собак. Об этом 16 сентября 2026 года сообщил Россельхознадзор. Ведомство заявило, что причинно-следственная связь между применением загрязнённой вакцины этой серии и массовыми смертельными случаями среди собак подтверждена.
Серию №20 со сроком годности до января 2028 года предписано изъять из обращения и уничтожить. Организовать это должен производитель — компания «Ветбиохим», которой также необходимо представить документы об уничтожении в Россельхознадзор. Решение ведомства.
Для владельцев сейчас принципиальны три сведения: точное название препарата, номер серии и срок годности. Именно по ним можно установить, относится ли сделанная собаке прививка к препаратам, затронутым ограничениями.
Что нашли в вакцине «Мультикан-8»
По сообщению Россельхознадзора, живой вирус болезни Ауески выявили при проверке ФГБУ «ВГНКИ». Исследовались образцы серии №20, отобранные в Ярославской области. Ведомство назвало вакцину контаминированной — то есть загрязнённой посторонним вирусом.
Это меняет статус истории: ранее владельцы сообщали о смертях после вакцинации, а специалисты выясняли причины произошедшего. Теперь надзорный орган сообщил о результатах исследования и установленной связи.
При этом сообщение относится к конкретной серии. Переносить этот вывод на каждый препарат под названием «Мультикан» или на любой случай болезни после прививки нельзя. Обстоятельства отдельных смертей и механизм попадания постороннего вируса требуют самостоятельного установления.
Какие серии «Мультикана» отозваны
В опубликованном уведомлении «Ветбиохима» перечислены четыре серии, реализация которых была приостановлена. Для одной из них впоследствии принято решение об изъятии и уничтожении.
Какие серии вакцин «Мультикан-8» и «Мультикан-6» затронули отзыв и приостановка реализации. Инфографика © Life.ru
Перечень серий и сроки годности приведены в уведомлении производителя; решение об уничтожении касается серии №20 «Мультикана-8».
Остальные три серии компания включила в ограничения как меру предосторожности: по её объяснению, их производство по времени соседствовало с изготовлением серии №20. Само включение в этот список не означает, что во всех перечисленных сериях обнаружен вирус Ауески.
Как проверить, какой вакциной привили собаку
Откройте ветеринарный паспорт и найдите запись о последней вакцинации. Проверьте название препарата, номер серии, срок годности и дату введения. Эти сведения могут находиться на наклейке от флакона рядом с отметкой клиники.
Если наклейка отсутствует или номер неразборчив, запросите данные у клиники, проводившей вакцинацию. Для проверки недостаточно знать только название «Мультикан»: ограничения привязаны к конкретным сериям и срокам годности.
Сфотографируйте страницу ветпаспорта. Сохраните чек, выписку о вакцинации и последующие медицинские документы. Если возникнет необходимость сообщить о нежелательной реакции, понадобятся сведения о препарате и состоянии животного — они предусмотрены официальной формой обращения.
Что такое болезнь Ауески и почему она опасна для собак
Болезнь Ауески, которую также называют псевдобешенством, вызывает вирус из семейства герпесвирусов. Его естественные хозяева — свиньи. Однако инфекция поражает и других млекопитающих, включая собак и кошек.
По информации Всемирной организации здравоохранения животных, у восприимчивых животных других видов заболевание имеет смертельное течение. Один из характерных признаков — чрезвычайно сильный зуд: животное может расчёсывать или разгрызать участок тела до тяжёлых повреждений. Вирус поражает нервную систему и другие органы.
Название «псевдобешенство» не означает, что это обычное бешенство. Речь идёт о другой инфекции. «Мультикан-8» предназначен для профилактики чумы, аденовирусных инфекций, парвовирусного и коронавирусного энтеритов, лептоспироза и бешенства собак. Защита от болезни Ауески в перечень показаний не входит.
Врач-ветеринар Михаил Шеляков, комментируя обнаружение данного вируса в вакцине для обак «Мультикан», заподозрил в произошедшем некую диверсию, потому что в вакцину попал совершенно другой антиген, при этом ещё и живой, способный вызывать заболевание. Он добавил, что в истории ветеринарии в России это, пожалуй, первый подобный случай.
Что делать, если собаке уже ввели «Мультикан-8»
Если выяснилось, что использована серия №20 с указанным сроком годности, свяжитесь с ветеринарным врачом и сообщите дату прививки, данные препарата и состояние питомца. Даже при отсутствии жалоб дальнейшие действия лучше согласовать с клиникой.
При резком ухудшении состояния нужна срочная ветеринарная помощь. Особенно тревожны затруднённое дыхание, отёк морды, повторная рвота и коллапс. Такие проявления после вакцинации требуют немедленного обращения к врачу.
Сильный необычный зуд, судороги, нарушение координации и другие неврологические симптомы также нельзя оставлять без срочного осмотра. По одному симптому или факту недавней прививки определить болезнь Ауески невозможно: диагноз устанавливает ветеринар.
Не пытайтесь самостоятельно подбирать лечение или повторять вакцинацию другим препаратом. При обращении сразу назовите серию использованной вакцины и возьмите ветеринарный паспорт.
Если после прививки возникли осложнения:
- Получите выписку с описанием симптомов, обследований и проведённого лечения.
- Сохраните результаты анализов, назначения и чеки.
- Сообщите о подозреваемой нежелательной реакции в Россельхознадзор.
- Передайте информацию производителю.
Обращение о нежелательной реакции может подать и сам владелец животного. ВГНКИ подготовил инструкцию по подаче сообщения. Для связи по ситуации с «Мультиканом-8» производитель опубликовал адрес multican-8@vetbiochem.com.
Что заявлял производитель и почему раньше вирус не находили
Компания «Ветбиохим» сообщала об отзыве серии №20 с 18 августа. В опубликованной хронологии также приведены результаты ПЦР-исследования: геном вируса болезни Ауески в проверенных пробах не обнаружили.
В документе есть существенная деталь: исследовали пять доз вакцины, отдельно проверяя сухой и жидкий компоненты. Поэтому в таблице указаны десять отрицательных проб — речь не о десяти независимо проверенных сериях препарата.
Результаты ПЦР-исследования от 20 августа: в представленных производителем пробах геном вируса болезни Ауески не обнаружили. Позднее Россельхознадзор сообщил об обнаружении живого вируса в других образцах серии №20. Источник © vetbio.ru
Отрицательный результат этих проб и последующее обнаружение живого вируса в образцах, отобранных в Ярославской области, относятся к разным исследованиям. Из опубликованных сообщений нельзя установить причину расхождения или сделать вывод о подмене образцов.
В заявлении от 10 сентября компания сообщала об адресной помощи владельцам, включая денежные выплаты, и указывала, что на тот момент однозначных заключений о виновности производителя не было. Это заявление было опубликовано до сообщения Россельхознадзора об обнаружении живого вируса 16 сентября.
Сколько собак погибло после вакцинации
Точного подтверждённого общего числа погибших животных в рассмотренных публикациях нет. Владельцы собирали сведения самостоятельно, поэтому оценки из чатов и сообщений СМИ нельзя выдавать за окончательную статистику ведомства.
Ранее Life.ru сообщал, что, по подсчётам владельцев, речь шла примерно о 300 собаках. Эта цифра характеризует поступившие сообщения, а не число случаев, каждый из которых подтверждён результатами официальной экспертизы. Что рассказывали владельцы погибших животных — мы писали здесь.
Можно ли теперь прививать собаку «Мультиканом»
Препараты из серий, затронутых ограничениями, использовать для вакцинации не следует. Перед процедурой попросите ветеринарного врача проверить название, серию и срок годности предлагаемой вакцины, а также действующие ограничения на её обращение.
В инструкции к вакцине указано, что её нельзя применять у клинически больных или ослабленных животных. Источник © vetbio.ru
Выявленная проблема конкретной серии сама по себе не означает запрета всех вариантов «Мультикана». Выбор разрешённого препарата и сроки следующей прививки необходимо согласовать с ветеринаром с учётом здоровья собаки и уже проведённой вакцинации.
По инструкции «Мультикан-8» нельзя вводить клинически больным или ослабленным животным. Вакцина предназначена для профилактики инфекций, а не для лечения уже заболевшей собаки.
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