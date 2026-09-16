В «Мультикане-8» нашли вирус Ауески: какие серии отозваны и что делать владельцам собак Оглавление Что нашли в вакцине «Мультикан-8» Какие серии «Мультикана» отозваны Как проверить, какой вакциной привили собаку Что такое болезнь Ауески и почему она опасна для собак Что делать, если собаке уже ввели «Мультикан-8» Что заявлял производитель и почему раньше вирус не находили Сколько собак погибло после вакцинации Можно ли теперь прививать собаку «Мультиканом» Россельхознадзор сообщил о вирусе Ауески в серии №20 «Мультикана-8». Какие серии отозваны, как проверить ветпаспорт и что делать после прививки. «Мультикан-8» оказался в центре расследования после сообщений о гибели собак и обнаружения вируса Ауески в серии №20. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В образцах вакцины «Мультикан-8» серии №20 обнаружили живой вирус болезни Ауески — инфекции, смертельно опасной для собак. Об этом 16 сентября 2026 года сообщил Россельхознадзор. Ведомство заявило, что причинно-следственная связь между применением загрязнённой вакцины этой серии и массовыми смертельными случаями среди собак подтверждена.

Серию №20 со сроком годности до января 2028 года предписано изъять из обращения и уничтожить. Организовать это должен производитель — компания «Ветбиохим», которой также необходимо представить документы об уничтожении в Россельхознадзор. Решение ведомства.

Для владельцев сейчас принципиальны три сведения: точное название препарата, номер серии и срок годности. Именно по ним можно установить, относится ли сделанная собаке прививка к препаратам, затронутым ограничениями.

Что нашли в вакцине «Мультикан-8»

По сообщению Россельхознадзора, живой вирус болезни Ауески выявили при проверке ФГБУ «ВГНКИ». Исследовались образцы серии №20, отобранные в Ярославской области. Ведомство назвало вакцину контаминированной — то есть загрязнённой посторонним вирусом.

Это меняет статус истории: ранее владельцы сообщали о смертях после вакцинации, а специалисты выясняли причины произошедшего. Теперь надзорный орган сообщил о результатах исследования и установленной связи.

При этом сообщение относится к конкретной серии. Переносить этот вывод на каждый препарат под названием «Мультикан» или на любой случай болезни после прививки нельзя. Обстоятельства отдельных смертей и механизм попадания постороннего вируса требуют самостоятельного установления.

Какие серии «Мультикана» отозваны

В опубликованном уведомлении «Ветбиохима» перечислены четыре серии, реализация которых была приостановлена. Для одной из них впоследствии принято решение об изъятии и уничтожении.

Какие серии вакцин «Мультикан-8» и «Мультикан-6» затронули отзыв и приостановка реализации. Инфографика © Life.ru

Перечень серий и сроки годности приведены в уведомлении производителя; решение об уничтожении касается серии №20 «Мультикана-8».

Остальные три серии компания включила в ограничения как меру предосторожности: по её объяснению, их производство по времени соседствовало с изготовлением серии №20. Само включение в этот список не означает, что во всех перечисленных сериях обнаружен вирус Ауески.

Как проверить, какой вакциной привили собаку

Откройте ветеринарный паспорт и найдите запись о последней вакцинации. Проверьте название препарата, номер серии, срок годности и дату введения. Эти сведения могут находиться на наклейке от флакона рядом с отметкой клиники.

Если наклейка отсутствует или номер неразборчив, запросите данные у клиники, проводившей вакцинацию. Для проверки недостаточно знать только название «Мультикан»: ограничения привязаны к конкретным сериям и срокам годности.

Сфотографируйте страницу ветпаспорта. Сохраните чек, выписку о вакцинации и последующие медицинские документы. Если возникнет необходимость сообщить о нежелательной реакции, понадобятся сведения о препарате и состоянии животного — они предусмотрены официальной формой обращения.

Что такое болезнь Ауески и почему она опасна для собак

Болезнь Ауески, которую также называют псевдобешенством, вызывает вирус из семейства герпесвирусов. Его естественные хозяева — свиньи. Однако инфекция поражает и других млекопитающих, включая собак и кошек.

По информации Всемирной организации здравоохранения животных, у восприимчивых животных других видов заболевание имеет смертельное течение. Один из характерных признаков — чрезвычайно сильный зуд: животное может расчёсывать или разгрызать участок тела до тяжёлых повреждений. Вирус поражает нервную систему и другие органы.

Название «псевдобешенство» не означает, что это обычное бешенство. Речь идёт о другой инфекции. «Мультикан-8» предназначен для профилактики чумы, аденовирусных инфекций, парвовирусного и коронавирусного энтеритов, лептоспироза и бешенства собак. Защита от болезни Ауески в перечень показаний не входит.

Врач-ветеринар Михаил Шеляков, комментируя обнаружение данного вируса в вакцине для обак «Мультикан», заподозрил в произошедшем некую диверсию, потому что в вакцину попал совершенно другой антиген, при этом ещё и живой, способный вызывать заболевание. Он добавил, что в истории ветеринарии в России это, пожалуй, первый подобный случай.

Что делать, если собаке уже ввели «Мультикан-8»

Если выяснилось, что использована серия №20 с указанным сроком годности, свяжитесь с ветеринарным врачом и сообщите дату прививки, данные препарата и состояние питомца. Даже при отсутствии жалоб дальнейшие действия лучше согласовать с клиникой.

При резком ухудшении состояния нужна срочная ветеринарная помощь. Особенно тревожны затруднённое дыхание, отёк морды, повторная рвота и коллапс. Такие проявления после вакцинации требуют немедленного обращения к врачу.

Сильный необычный зуд, судороги, нарушение координации и другие неврологические симптомы также нельзя оставлять без срочного осмотра. По одному симптому или факту недавней прививки определить болезнь Ауески невозможно: диагноз устанавливает ветеринар.

Не пытайтесь самостоятельно подбирать лечение или повторять вакцинацию другим препаратом. При обращении сразу назовите серию использованной вакцины и возьмите ветеринарный паспорт.

Если после прививки возникли осложнения:

Получите выписку с описанием симптомов, обследований и проведённого лечения. Сохраните результаты анализов, назначения и чеки. Сообщите о подозреваемой нежелательной реакции в Россельхознадзор. Передайте информацию производителю.

Обращение о нежелательной реакции может подать и сам владелец животного. ВГНКИ подготовил инструкцию по подаче сообщения. Для связи по ситуации с «Мультиканом-8» производитель опубликовал адрес multican-8@vetbiochem.com.

Что заявлял производитель и почему раньше вирус не находили

Компания «Ветбиохим» сообщала об отзыве серии №20 с 18 августа. В опубликованной хронологии также приведены результаты ПЦР-исследования: геном вируса болезни Ауески в проверенных пробах не обнаружили.

В документе есть существенная деталь: исследовали пять доз вакцины, отдельно проверяя сухой и жидкий компоненты. Поэтому в таблице указаны десять отрицательных проб — речь не о десяти независимо проверенных сериях препарата.

Результаты ПЦР-исследования от 20 августа: в представленных производителем пробах геном вируса болезни Ауески не обнаружили. Позднее Россельхознадзор сообщил об обнаружении живого вируса в других образцах серии №20. Источник © vetbio.ru

Отрицательный результат этих проб и последующее обнаружение живого вируса в образцах, отобранных в Ярославской области, относятся к разным исследованиям. Из опубликованных сообщений нельзя установить причину расхождения или сделать вывод о подмене образцов.

В заявлении от 10 сентября компания сообщала об адресной помощи владельцам, включая денежные выплаты, и указывала, что на тот момент однозначных заключений о виновности производителя не было. Это заявление было опубликовано до сообщения Россельхознадзора об обнаружении живого вируса 16 сентября.

Сколько собак погибло после вакцинации

Точного подтверждённого общего числа погибших животных в рассмотренных публикациях нет. Владельцы собирали сведения самостоятельно, поэтому оценки из чатов и сообщений СМИ нельзя выдавать за окончательную статистику ведомства.

Ранее Life.ru сообщал, что, по подсчётам владельцев, речь шла примерно о 300 собаках. Эта цифра характеризует поступившие сообщения, а не число случаев, каждый из которых подтверждён результатами официальной экспертизы. Что рассказывали владельцы погибших животных — мы писали здесь.

Можно ли теперь прививать собаку «Мультиканом»

Препараты из серий, затронутых ограничениями, использовать для вакцинации не следует. Перед процедурой попросите ветеринарного врача проверить название, серию и срок годности предлагаемой вакцины, а также действующие ограничения на её обращение.

В инструкции к вакцине указано, что её нельзя применять у клинически больных или ослабленных животных. Источник © vetbio.ru

Выявленная проблема конкретной серии сама по себе не означает запрета всех вариантов «Мультикана». Выбор разрешённого препарата и сроки следующей прививки необходимо согласовать с ветеринаром с учётом здоровья собаки и уже проведённой вакцинации.

По инструкции «Мультикан-8» нельзя вводить клинически больным или ослабленным животным. Вакцина предназначена для профилактики инфекций, а не для лечения уже заболевшей собаки.

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Авторы Марина Фещенко