«Разгрызают себя до костей»: Попадание вируса Ауески в вакцину для собак назвали диверсией

Вирус болезни Ауески — это острое контагиозное вирусное заболевание, называемое ещё псевдобешенством. Оно характеризуется поражением центральной нервной системы. Больные животные буквально разгрызают себя до костей. Об этом Life.ru рассказал врач-ветеринар Михаил Шеляков, комментируя обнаружение данного вируса в вакцине для обак «Мультикан».

Восприимчивы к инфекции многие виды животных: и собаки, и кошки. Но вирус наиболее опасен в сфере свиноводства. Свиньи являются естественным резервуаром этой инфекции; они могут не болеть, но активно её разносить. Поэтому вакцинация от вируса Ауески на фермах обязательна. Ещё пушные звери могут болеть этой болезнью, продолжил специалист.

Как вирус попал в собачью вакцину — вопрос открытый. Надо сказать, что заболевание смертельно для собак, они не выживают. Если свиньи — просто носители и могут здравствовать совершенно спокойно, пока вирус в их организме активно размножается, то собаки погибают. К сожалению, там практически стопроцентная летальность. Вопрос даже не в том, как вирус попал в препарат, а как он попал туда вирулентным, то есть способным к заражению. Основной принцип вакцинации во всём мире, аксиома: вакцина не должна вызывать болезнь, от которой мы хотим защититься Михаил Шеляков ветеринар

По мнению эксперта, здесь можно заподозрить некую диверсию, потому что в вакцину попал совершенно другой антиген, при этом ещё и живой, способный вызывать заболевание. Он добавил, что в истории ветеринарии в России это, пожалуй, первый подобный случай. Шеляков уверен, что всё могло бы закончиться плохо и для человека, если бы вирус представлял и для него опасность. Тогда при укусе питомца хозяин рисковал бы отправиться на тот свет.

Это значит, мы прививаем животных, они начинают заболевать, кусают владельцев, а это уже стопроцентная летальность для людей. Бешенство — это зоонозное заболевание, общее для человека и животных. Можно представить масштабы бедствия, если бы там оказался живой вирус бешенства Михаил Шеляков ветеринар

Ветеринар надеется, что проверки и экспертизы установят, как вирус вообще попал в состав вакцины, при том что при современных методах производства препаратов подобное исключено полностью.

Ранее Россельхознадзор установил причину массовой гибели собак после применения вакцины «Мультикан-8» серии № 20. В образцах препарата обнаружили живой вирус болезни Ауески, смертельный для собак. Исследование провело подведомственное Россельхознадзору ФГБУ «ВГНКИ». Вирус выявили в образцах 20-й серии вакцины, отобранных в Ярославской области. Ведётся прокурорская проверка.