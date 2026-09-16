Смертельный вирус Ауески нашли в вакцине «Мультикан», из-за которой гибли собаки

Россельхознадзор установил причину массовой гибели собак после применения вакцины «Мультикан-8» серии № 20. В образцах препарата обнаружили живой вирус болезни Ауески, смертельный для собак, сообщили в ведомстве.

Исследование провело подведомственное Россельхознадзору ФГБУ «ВГНКИ». Вирус выявили в образцах 20-й серии вакцины, отобранных в Ярославской области.

«Таким образом подтверждена причинно-следственная связь между массовыми смертельными случаями среди собак и применением им иммунизации вакциной „Мультикан-8“ серии № 20, контаминированной чужеродным вирусом, летальным для данного вида животных», — говорится в сообщении ведомства.

Проверкой производителя вакцины — ООО «Ветбиохим» — занимается Люблинская межрайонная прокуратура Москвы по поручению Генпрокуратуры РФ. В мероприятиях также участвуют специалисты Россельхознадзора и ВГНКИ. Проверка пока продолжается.

Сообщения о тяжёлых реакциях и гибели собак после вакцинации «Мультиканом-8» начали появляться в середине августа. Первые известные случаи были зафиксированы именно в Ярославской области, а владельцы пострадавших животных указывали на серию № 20. Ранее Россельхознадзор обязал изъять из обращения и уничтожить серию № 20 «Мультикана-8» со сроком годности до января 2028 года. После уничтожения производитель должен представить ведомству подтверждающие документы.