Серию №20 вакцины «Мультикан-8» уничтожат после гибели собак

Россельхознадзор обязал изъять из обращения и уничтожить серию №20 вакцины для собак «Мультикан-8» производства компании «Ветбиохим». Срок годности этой партии истекает в январе 2028 года.

Соответствующие распоряжения начали поступать в регионы, пишет SHOT ПРОВЕРКА. Организации, работающие с ветеринарными препаратами, должны убрать вакцину этой серии из оборота и уничтожить её в установленном порядке. После этого документы, подтверждающие выполнение требований, необходимо направить в Россельхознадзор.

Ранее обращение серии №20 уже было приостановлено после сообщений владельцев о тяжёлых реакциях и гибели собак после вакцинации. Производитель также объявлял её отзыв и проводил повторную проверку качества препарата.

Life.ru ранее подробно рассказывал, какие серии «Мультикана-8» и «Мультикана-6» попали под ограничения и что делать владельцам привитых собак. На тот момент официально подтверждённой причинно-следственной связи между применением вакцины и гибелью животных не было, а образцы препарата проходили исследования. Окончательные причины нежелательных реакций у животных устанавливались в рамках проверки Россельхознадзора и прокуратуры.