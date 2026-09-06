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Опубликовано 6 сентября, 09:31

От брака до диверсии: Ветеринар объяснил массовую гибель собак и кошек после вакцинации

Ветврач Шеляков связал гибель питомцев с браком вакцин «Мультикан» и «Мультифел»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков назвал три возможные причины тяжёлых реакций у животных после вакцинации отечественными препаратами «Мультикан» и «Мультифел». Он не исключает ни проблем на производстве, ни нарушений при хранении, ни даже попытки расчистить рынок для импортных лекарств.

Глава Россельхознадзора назвал возможную причину гибели собак после применения вакцины «Мультикан-8»
Глава Россельхознадзора назвал возможную причину гибели собак после применения вакцины «Мультикан-8»

По его мнению, первая версия связана с контролем качества. После ухода зарубежных брендов отечественные компании получили значительно большую нагрузку, при росте объёмов производства могли возникнуть сбои. Вторая версия касается условий транспортировки и хранения — биологические препараты требуют строгого температурного режима.

Третья версия предполагает, что сообщения о проблемах с вакцинами могут быть связаны с попыткой вернуть на российский рынок импортные препараты. Информационное пространство быстро заполняется слухами, что может привести к полному отказу владельцев от прививок, полагает собеседник «Царьграда».

Мультикан-8 для собак: какие серии вакцины приостановлены, симптомы после прививки и что известно о гибели собак
Мультикан-8 для собак: какие серии вакцины приостановлены, симптомы после прививки и что известно о гибели собак

Напмоним, в августе, владельцы собак из Ярославской области сообщили о массовой гибели питомцев после прививок вакциной «Мультикан-8», после чего Россельхознадзор объявил о проверке предприятия-производителя. В итоге ведомство остановило обращение четырёх серий вакцин, однако к началу сентября владельцы кошек начали жаловаться на тяжёлые реакции после препарата «Мультифел» того же производителя.

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Борис Эльфанд
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