От брака до диверсии: Ветеринар объяснил массовую гибель собак и кошек после вакцинации

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков назвал три возможные причины тяжёлых реакций у животных после вакцинации отечественными препаратами «Мультикан» и «Мультифел». Он не исключает ни проблем на производстве, ни нарушений при хранении, ни даже попытки расчистить рынок для импортных лекарств.

По его мнению, первая версия связана с контролем качества. После ухода зарубежных брендов отечественные компании получили значительно большую нагрузку, при росте объёмов производства могли возникнуть сбои. Вторая версия касается условий транспортировки и хранения — биологические препараты требуют строгого температурного режима.

Третья версия предполагает, что сообщения о проблемах с вакцинами могут быть связаны с попыткой вернуть на российский рынок импортные препараты. Информационное пространство быстро заполняется слухами, что может привести к полному отказу владельцев от прививок, полагает собеседник «Царьграда».