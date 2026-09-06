От брака до диверсии: Ветеринар объяснил массовую гибель собак и кошек после вакцинации
Ветврач Шеляков связал гибель питомцев с браком вакцин «Мультикан» и «Мультифел»
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков назвал три возможные причины тяжёлых реакций у животных после вакцинации отечественными препаратами «Мультикан» и «Мультифел». Он не исключает ни проблем на производстве, ни нарушений при хранении, ни даже попытки расчистить рынок для импортных лекарств.
По его мнению, первая версия связана с контролем качества. После ухода зарубежных брендов отечественные компании получили значительно большую нагрузку, при росте объёмов производства могли возникнуть сбои. Вторая версия касается условий транспортировки и хранения — биологические препараты требуют строгого температурного режима.
Третья версия предполагает, что сообщения о проблемах с вакцинами могут быть связаны с попыткой вернуть на российский рынок импортные препараты. Информационное пространство быстро заполняется слухами, что может привести к полному отказу владельцев от прививок, полагает собеседник «Царьграда».
Напмоним, в августе, владельцы собак из Ярославской области сообщили о массовой гибели питомцев после прививок вакциной «Мультикан-8», после чего Россельхознадзор объявил о проверке предприятия-производителя. В итоге ведомство остановило обращение четырёх серий вакцин, однако к началу сентября владельцы кошек начали жаловаться на тяжёлые реакции после препарата «Мультифел» того же производителя.
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