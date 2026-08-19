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19 августа, 08:04

Производителя вакцины «Мультикан-8» проверят после гибели собак

Россельхознадзор проверит производителя вакцины для собак «Мультикан-8»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россельхознадзор намерен вместе с прокуратурой проверить предприятие, выпускающее вакцину для собак «Мультикан-8». Партия препарата уже изъята из оборота, сообщили в пресс-службе ведомства.

Причиной стали сообщения владельцев об ухудшении состояния и гибели животных после вакцинации. При этом причинно-следственная связь между применением препарата и этими случаями пока не установлена. Производитель ранее сообщил об отзыве 20-й серии для дополнительной проверки качества.

В Россельхознадзоре подчеркнули, что официальных обращений граждан о нежелательных реакциях у домашних животных после использования «Мультикан-8» производства ООО «Ветбиохим» в ведомство не поступало. Компания со своей стороны заявила, что выясняет обстоятельства произошедшего и проводит повторный контроль отозванной серии, а архивные образцы планирует передать на независимую экспертизу.

В ветклиники Москвы не приводили пострадавших от вакцины «Мультикан-8» собак
В ветклиники Москвы не приводили пострадавших от вакцины «Мультикан-8» собак

Ранее сообщалось, что в Ярославской области собаки массово гибнут после прививки от бешенства «Мультикан-8». Кроме того, владельцы питомцев жаловались, что после препарата у животных начинаются судороги, зуд, слабость.

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Татьяна Миссуми
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