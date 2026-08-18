В ветклиники Москвы не приводили пострадавших от вакцины «Мультикан-8» собак

В государственных ветклиниках Москвы не поступало обращений о негативных реакциях на вакцину «Мультикан-8» серии 20. Об этом рассказали в ГБУ «Мосветобъединение».

Компания также направила специалистов в регион и пообещала провести дополнительный контроль качества препарата. В «Мосветобъединении» подчеркнули, что владельцы собак не приводили в столичные клиники пострадавших из-за данной вакцины питомцев.

Ранее Life.ru рассказывал о случаях гибели собак в Ярославской области после прививок «Мультиканом-8». Хозяева животных рассказывали о судорогах, сильном зуде, потере аппетита и других тяжёлых реакциях после прививки. По их словам, животным вводили препарат из одной партии — № 20. При этом официально связь между вакциной и гибелью питомцев подтверждена не была.