Производитель вакцины отзывает серию «Мультикана-8» после гибели собак

Компания «Ветбиохим» решила отозвать из обращения серию №20 вакцины для собак «Мультикан-8». Решение принято на фоне сообщений о гибели животных в Ярославской области после вакцинации.

Производитель проводит повторный контроль качества этой серии и дополнительную проверку производственного процесса. Специалисты компании также находятся в Ярославской области и участвуют в выяснении обстоятельств произошедшего. Информацию об отзыве готовят для направления в Россельхознадзор.

При этом в «Ветбиохиме» подчёркивают, что причинно-следственная связь между применением вакцины и гибелью собак пока не установлена. По данным компании, аналогичных сообщений из других регионов, где использовалась эта же серия, не поступало.

Ранее Life.ru рассказывал о случаях гибели собак в Ярославской области после прививок «Мультиканом-8». Владельцы животных сообщали о судорогах, сильном зуде, отказе от еды и других тяжёлых симптомах. По их словам, все питомцы получили уколы из одной серии — № 20. После жалоб использование этой серии приостановили, информацию передали в Россельхознадзор. При этом официальной экспертизы, которая подтвердила бы, что причиной смерти стала именно вакцина, на тот момент не было.