Судороги, зуд, отказ от еды: Собаки массово гибнут после прививки от бешенства «Мультикан-8»

В Ярославской области владельцы собак сообщают о массовой гибели питомцев после прививок вакциной «Мультикан-8». По их словам, все животные получили уколы из одной серии — № 20. Об этом пострадавшие хозяева рассказали в беседе с SHOT ПРОВЕРКОЙ.

Вакцина «Мультикан-8». Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Случаи зафиксированы в клиниках Ярославля, Рыбинска, Мышкина и Переславля-Залесского. После жалоб использование этой серии приостановили, информацию передали в Россельхознадзор.

В Переславле погибла собака по кличке Селена — после прививки у неё начались боль, слюнотечение, отказ от еды и проблемы с лапой. Ветеринары заподозрили воспаление мозга. В Ярославле умер мини-бультерьер, в Мышкине — шпиц и хаски, в Рыбинске — щенок джек-рассела. Повторяющиеся симптомы: судороги, зуд, тяжёлое дыхание, отказ от еды.

Мини-бультерьер из Ярославля и шпиц из Мышкина. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Собака по кличке Селена из Переславля, щенок джек-рассела из Рыбинска и хаски из Мышкина. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Вакцину выпускает московская компания «Ветбиохим». Она предназначена для защиты от нескольких инфекций. Однако официальных экспертиз, подтверждающих, что гибель вызвана именно вакциной, пока нет.

Ранее в московском салоне Riz Caprice в Коммунарке во время груминга погибла собака породы бишон-фризе по кличке Мэри. Трагедия случилась в день рождения хозяйки. По словам женщины, после процедуры собака стала вялой, отказывалась гулять и почти не слезала с рук. Через несколько дней ей стало хуже. Мэри госпитализировали, но спасти не смогли. Ветеринары диагностировали тяжёлый аллергический отёк лёгких.