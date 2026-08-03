Отёк лёгких от кондиционера: Собака Мэри погибла после груминга в московском салоне

В московском салоне Riz Caprice в Коммунарке во время груминга погибла собака породы бишон-фризе по кличке Мэри. Трагедия произошла в день рождения хозяйки Натальи, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

По словам женщины, после процедуры питомец стал вялым, отказывался от прогулок и почти не слезал с рук. Через несколько дней состояние резко ухудшилось. Мэри госпитализировали, но спасти не удалось — она скончалась.

Ветеринары диагностировали у собаки тяжёлый аллергический отёк лёгких. Специалисты объяснили, что такую реакцию могло вызвать химическое вещество, его пары или резкий запах.

Ветеринары диагностировали у собаки тяжёлый аллергический отёк лёгких. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Наталья утверждает, что грумер могла держать кондиционер на шерсти около получаса вместо указанных на упаковке трёх минут. Грумер сообщила, что использовала разбавленный кондиционер итальянского бренда Iv San Bernard и держала его на шерсти не больше 15 минут. Однако позже, по словам Натальи, мастер написала уже про полчаса.

После смерти собаки грумер прислала соболезнования, но вину не признала. Она заявила, что доверяет бренду, работает только с официальными поставщиками, а информацию о случившемся просто приняла к сведению.

Ранее сообщалось, что в корме для животных Brit Premium обнаружено критическое превышение тяжёлых металлов, которое может спровоцировать отравление у домашних питомцев. Исследование инициировала москвичка после того, как её кошке резко стало плохо после смены рациона. У животного открылись рвота и кровавая диарея. Ветеринар заподозрил острое пищевое отравление, после чего хозяйка сдала продукцию на анализ.