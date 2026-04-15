15 апреля, 14:04

В корме для животных Brit Premium обнаружили токсичные металлы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

В корме для животных Brit Premium обнаружили превышение содержания тяжёлых металлов, способное вызвать отравление у питомцев. Об этом пишет Baza.

Поводом для проверки стал случай в Москве, где после смены рациона у кошки начались рвота и диарея с кровью. Ветеринар предположил пищевое отравление, после чего владелица обратилась за исследованием продукции.

Лаборатория выявила многократное превышение норм по железу, алюминию, меди и марганцу, при этом источник оказался в упаковке. В одном из образцов уровень железа достиг 14,6 мг/л при допустимых 0,3 мг/л.

Производителю и дистрибьютору направлены претензии, однако ответа не последовало. В компании заявили, что такие показатели невозможны, но письменного опровержения не предоставили, тогда как эксперты предупреждают о рисках для животных.

«Все начали поносить»: Российские коты столкнулись с эпидемией диареи из-за плохого влажного корма
«Все начали поносить»: Российские коты столкнулись с эпидемией диареи из-за плохого влажного корма

Ранее в муниципальном приюте для животных в Тобольске собаки массово погибли, отравившись просроченным и покрытым плесенью кормом. На одной из записей работник приюта признаётся, что собаки не едят корм — «весь покрыт плесенью». Хаски по кличке Кай, которого активисты забрали одним из первых, сразу же показали ветеринарам.

Александра Мышляева
