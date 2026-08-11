В Приамурье ввели карантин из-за двух случаев бешенства у собак

В Белогорске Амурской области ввели карантин из-за бешенства. Опасное заболевание подтвердилось у двух домашних собак, которые жили по соседству в пригороде. Об этом сообщило региональное Управление ветеринарии.

«Сразу два случая бешенства подтверждено в пригороде Белогорска. На этот раз особо опасное заболевание выявлено у двух домашних собак, живших по соседству. В Белогорске введён карантин», — говорится в сообщении.

Хозяева одной из собак сами обратились на ветстанцию — их насторожили странные симптомы у питомца. Врачи заподозрили бешенство, и позже диагноз подтвердили в лаборатории. Второе животное нашли во время расследования в городской клинике.

Сейчас в Белогорске проводят противоэпидемические мероприятия, в том числе повторную вакцинацию домашних животных. Это уже второй случай в этом году — в феврале карантин уже объявляли из-за дикой енотовидной собаки, которая занесла вирус в город.

До этого случаи бешенства фиксировали в Подмосковье — там тоже вводили карантин. Губернатор объявил эпизоотические очаги в двух деревнях: Ивантеево и Чиверево. В этих местах действовали строгие ограничения: запрет лечить животных, пускать посторонних, ввозить и вывозить восприимчивых к бешенству животных, охотиться на них и снимать шкуры.