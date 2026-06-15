В Мытищах и Ступине ввели карантин из-за бешенства
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В Мытищах и Ступине зафиксированы случаи бешенства, в связи с чем на соответствующих территориях введён карантин. Информация об этом опубликована на сайте правительства Московской области. Постановлением губернатора объявлены эпизоотические очаги в деревне Ивантеево (Ступино) и деревне Чиверево (Мытищи).
«Установить эпизоотический очаг по бешенству в границах территории дома 13 улицы Овражный тупик деревни Ивантеево в г. о. Ступино <…> Установить эпизоотический очаг по бешенству в границах территории дома 2 улицы Сиреневая деревни Чиверево в г. о. Мытищи», — говорится в документе.
На указанных территориях введены строгие карантинные меры. Они включают полный запрет на лечение восприимчивых животных, посещение этих мест посторонними, а также любые перемещения (ввоз/вывоз) восприимчивых животных, охоту на них и снятие шкур.
Список неблагополучных по бешенству населённых пунктов в Мытищах включает: деревни Чиверево, Жостово, Сорокино, Осташково, поселки Жостово и Туристический, а также пансионат «Клязьминское водохранилище». В Ступино в список вошли деревни Ивантеево, Бессоново, Коледино, Миняево, Мякинино, Орехово, Чиркино, Фоминка, Шманаево, Щербинино и село Городня.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Омской области после двух смертельных случаев бешенства за месяц начали экстренно вакцинировать животных. Первый случай произошёл в апреле, когда 11-летнего мальчика укусил соседский щенок.
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