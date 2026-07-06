В Приамурье крыса укусила ребёнка, введён карантин по бешенству

В Амурской области ввели карантинные меры сразу в двух населённых пунктах после выявления очагов бешенства у диких животных. Один из случаев связан с крысой, укусившей ребёнка. Об этом сообщило региональное Управление ветеринарии.

Решение о введении ограничений приняли в двух сёлах региона — Малой Сазанке Свободненского округа и Волково Благовещенского округа. В первом населённом пункте заражение зафиксировали у крысы. По данным специалистов, животное укусило ребёнка после того, как он попытался поймать грызуна, пришедшего на приманку во дворе. Пострадавший сейчас получает антирабическую помощь.

Во втором случае очаг заболевания обнаружили у дикой лисы, тело которой нашли в районе села Волково. Информацию подтвердили в управлении по охране животного мира. На территориях очагов проводят дезинфекцию и другие противоэпидемические мероприятия. Домашних животных в населённых пунктах дополнительно вакцинируют от бешенства.

Ранее в Московской области подтвердили случаи бешенства сразу в двух населённых пунктах — в Ступине и Мытищах. На этих территориях введены карантинные ограничения. Ограничения введены в деревне Ивантеево Ступинского округа и в деревне Чиверево городского округа Мытищи.