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Регион
6 июля, 08:43

В Приамурье крыса укусила ребёнка, введён карантин по бешенству

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Leny Silina Helmig

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Leny Silina Helmig

В Амурской области ввели карантинные меры сразу в двух населённых пунктах после выявления очагов бешенства у диких животных. Один из случаев связан с крысой, укусившей ребёнка. Об этом сообщило региональное Управление ветеринарии.

Решение о введении ограничений приняли в двух сёлах региона — Малой Сазанке Свободненского округа и Волково Благовещенского округа. В первом населённом пункте заражение зафиксировали у крысы. По данным специалистов, животное укусило ребёнка после того, как он попытался поймать грызуна, пришедшего на приманку во дворе. Пострадавший сейчас получает антирабическую помощь.

Во втором случае очаг заболевания обнаружили у дикой лисы, тело которой нашли в районе села Волково. Информацию подтвердили в управлении по охране животного мира. На территориях очагов проводят дезинфекцию и другие противоэпидемические мероприятия. Домашних животных в населённых пунктах дополнительно вакцинируют от бешенства.

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Ранее в Московской области подтвердили случаи бешенства сразу в двух населённых пунктах — в Ступине и Мытищах. На этих территориях введены карантинные ограничения. Ограничения введены в деревне Ивантеево Ступинского округа и в деревне Чиверево городского округа Мытищи.

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Милена Скрипальщикова
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