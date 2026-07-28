Свиную дорогу перекрыли: У белорусской компании нашли проблемы с партией шпика

Россельхознадзор ограничил ввоз и транзит двух партий свиного шпика из Белоруссии в Казахстан через территорию России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Общий объём продукции составил 43,6 т. По данным службы, компания «Велес-Мит» пыталась переместить товар по поддельному ветеринарному сертификату.

Белорусская ветеринарная система установила, что сырьё для производства могло поступить из Дании. После этого Россельхознадзор обратился в Минсельхозпрод Белоруссии с просьбой приостановить сертификацию продукции предприятия для стран ЕАЭС.

Кроме того, ведомство ввело ограничения на ввоз и транзит всей мясной продукции компании. Причиной стали повторные нарушения российских требований и технических регламентов ЕАЭС.

Ранее лабораторные исследования выявили в продукции остатки лекарственных препаратов, включая антибиотики, а также несоответствия по микробиологическим показателям. В товарах обнаружили листерии и бактерии группы кишечной палочки.

Ранее Россельхознадзор с 23 июля ввёл ограничения на ввоз растительной продукции от пяти предприятий из Узбекистана. Решение принято после выявления 132 случаев заражения грузов карантинными объектами за первую половину 2026 года. Под запрет попали поставки овощей, зелени и фруктов от компаний, допустивших наибольшее число нарушений.