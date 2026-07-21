Россельхознадзор ограничил ввоз продукции от пяти экспортёров из Узбекистана

С 23 июля вступают в силу ограничения на ввоз растительной продукции от пяти экспортёров из Узбекистана. О решении объявил Россельхознадзор.

В ведомстве подчеркнули, что мера принята из-за повторяющихся случаев обнаружения карантинных объектов. Под запрет попали предприятия, допустившие максимальное число нарушений фитосанитарных норм.

Основу их поставок составляли белокочанная и цветная капуста, репчатый лук, зелень, виноград, свекла и томаты. Эти товары теперь не должны пересекать границу РФ.

В Россельхознадзоре сообщили, что только за первую половину 2026 года зафиксировано 132 факта заражения грузов. Среди выявленных угроз — вирус коричневой морщинистости плодов томата, южноамериканская томатная моль и калифорнийский цветочный трипс.

Также в продукции находили возбудителя некротического пожелтения жилок свёклы. Столь частые инциденты, по мнению российской стороны, говорят о недостатках системы контроля безопасности в самом Узбекистане.

Главная цель запрета — защита продовольственной безопасности и фитосанитарного благополучия территории страны. Риск дальнейшего распространения вредителей и вирусов признан недопустимым.