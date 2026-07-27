Россельхознадзор уничтожил почти 40 тысяч армянских роз, ввезённых с нарушениями

Россельхознадзор уничтожил почти 40 тысяч армянских роз, которые пытались тайно ввезти в Россию через Белоруссию. Партию цветов перевозчик замаскировал под тонизирующие напитки, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В Смоленской области уничтожена крупная партия свежесрезанных роз происхождением из Армении. Данная мера была применена в связи с грубыми нарушениями правил ввоза подкарантинной продукции в Россию… Транспортное средство, перевозившее данную партию, под управлением гражданина Белоруссии следовало из Минской области в Москву. При этом в сопроводительных документах груз был заявлен перевозчиком как безалкогольные тонизирующие напитки», — говорится в сообщении.

В ходе досмотра на территории Смоленской области инспекторы ведомства совместно с таможенниками обнаружили вместо заявленного груза 39,2 тысячи свежесрезанных роз. На цветы не было оформлено никаких фитосанитарных бумаг. Происхождение уничтоженной партии установили по уцелевшим фрагментам маркировочных этикеток, которые указывали на Армению.

Ранее с 27 июля вступает в силу запрет на поставки молочной продукции из Армении в Россию, введённый Россельхознадзором по итогам инспекции местных перерабатывающих предприятий. Проверка проходила с 14 по 21 июля, после чего ведомство признало армянскую молочку небезопасной. Российская сторона обязала обеспечить жёсткий контроль за недопущением ввоза такой продукции на свою территорию, а также обратилась к армянской службе пищевой безопасности с просьбой временно остановить ветеринарную сертификацию товаров.