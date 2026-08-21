Россельхознадзор остановил обращение четырёх серий вакцин «Мультикан»

Россельхознадзор приостановил обращение четырёх серий вакцин для собак производства компании «Ветбиохим». Решение принято на фоне сообщений о тяжёлых осложнениях и гибели животных после вакцинации.

Речь идёт сразу о четырёх партиях препаратов. Ограничения затронули «Мультикан-8» серий № 20 и № 21 со сроками годности до января и февраля 2028 года, а также «Мультикан-6» серий № 11 и № 12 с такими же сроками годности. В Россельхознадзоре уточнили, что производитель уже уведомлён о принятом решении.