Россельхознадзор остановил обращение четырёх серий вакцин «Мультикан»
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Россельхознадзор приостановил обращение четырёх серий вакцин для собак производства компании «Ветбиохим». Решение принято на фоне сообщений о тяжёлых осложнениях и гибели животных после вакцинации.
Речь идёт сразу о четырёх партиях препаратов. Ограничения затронули «Мультикан-8» серий № 20 и № 21 со сроками годности до января и февраля 2028 года, а также «Мультикан-6» серий № 11 и № 12 с такими же сроками годности. В Россельхознадзоре уточнили, что производитель уже уведомлён о принятом решении.
«Производитель проинформирован о необходимости проведения мероприятий в соответствии с требованиями законодательства», — говорится в сообщении ведомства.
История началась после жалоб владельцев собак в Ярославской области. Поле вакцинации «Мультиканом-8» серии № 20 у некоторых питомцев появлялись судороги, сильный зуд, отказ от еды и проблемы с дыханием. Владельцы сообщали о гибели животных в Ярославле, Рыбинске, Мышкине и Переславле-Залесском. После появления жалоб «Ветбиохим» отозвал 20-ю серию «Мультикана-8» и направил образцы препарата на дополнительную проверку. Компания рекомендовала временно отказаться от четырёх серий вакцин. Россельхознадзор совместно с прокуратурой занялся проверкой предприятия «Ветбиохим».
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