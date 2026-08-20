От прививки до тревоги: Что должно насторожить хозяина после вакцинации собаки

После вакцинации собака может стать менее активной, больше спать и временно отказаться от привычного количества еды — такие реакции в первые сутки могут быть нормальными. Но некоторые симптомы требуют немедленного обращения к ветеринару. SHOT ПРОВЕРКА вместе с ветврачом рассказала, как отличить обычную реакцию организма от опасного состояния.













Небольшая температура, болезненность или припухлость в месте укола могут появиться после прививки. Если состояние животного постепенно улучшается, обычно достаточно обеспечить питомцу покой, воду и наблюдение.

Аллергическая реакция может возникнуть после любой вакцинации — как отечественным, так и импортным препаратом. Если раньше у собаки уже были осложнения после прививок, об этом нужно сообщить ветеринару заранее. Самостоятельно давать животному антигистаминные препараты для профилактики не рекомендуется.

Обратиться в клинику как можно быстрее нужно, если после прививки появились отёк морды, проблемы с дыханием, многократная рвота, сильный понос, обильное слюноотделение, резкая слабость или потеря сознания. Также опасными признаками считаются судороги, шаткость, отказ конечностей и резкое изменение поведения питомца. В таких случаях ждать, что состояние нормализуется самостоятельно, не стоит.

Перед вакцинацией собаку должен осмотреть ветеринар. Владельцам рекомендуют рассказать специалисту о прошлых прививках, хронических заболеваниях и недавних симптомах. После процедуры стоит сохранить ветпаспорт, название вакцины, номер серии и дату прививки — эти данные могут понадобиться врачу.

Поводом для обсуждения стали сообщения владельцев собак о тяжёлых реакциях после вакцинации «Мультикан-8». Ранее Life.ru рассказывал о случаях гибели животных после прививки препаратом одной серии в Ярославской области. Владельцы питомцев сообщали о судорогах, зуде, отказе от еды и других симптомах, однако официального подтверждения того, что причиной стала именно вакцина, на тот момент не было.

После жалоб производитель препарата «Ветбиохим» отозвал из обращения 20-ю серию «Мультикана-8» и начал дополнительную проверку. Компания заявила, что причинно-следственная связь между применением вакцины и гибелью собак пока не установлена.