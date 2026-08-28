Счёт идёт на сотни: Владельцы собак рассказали о новых смертях после «Мультикана-8»
Число питомцев, погибших после вакцинации «Мультиканом-8», выросло до 300
Число собак, погибших после вакцинации препаратом «Мультикан-8», по подсчётам владельцев животных, выросло примерно до 300. При этом официально причинно-следственная связь между применением вакцины и гибелью питомцев не доказана, сообщает Baza.
Хозяева погибших собак объединились в закрытых чатах и собирают информацию о новых случаях. По их словам, до прививки питомцы чувствовали себя нормально, однако через один–три дня у некоторых начинались судороги, внутренние кровотечения и другие тяжёлые симптомы. Смерть, как утверждают владельцы, наступала в течение нескольких дней.
Также хозяева заявляют, что при исследовании крови и вскрытии некоторых животных обнаруживали вирус болезни Ауески, его наличие показывали также исследования образцов вакцины. Кроме того, некоторые лаборатории перестали принимать биоматериал на исследования, объясняя это «давлением сверху». В отдельных клиниках владельцам даже предлагают кремировать тела животных без вскрытия.
После первых сообщений о гибели собак производитель «Ветбиохим» начал отзывать отдельные партии препарата. Россельхознадзор позднее приостановил обращение «Мультикана-8» серий № 20 и № 21. При этом владельцы, опрошенные Baza, утверждают, что случаи гибели были и после использования серии № 19. Хозяева также заявляют о продолжении поставок препарата: 23 августа одна из клиник якобы получила новую партию той же серии. Проверка обстоятельств произошедшего продолжается.
История с «Мультиканом-8» началась в середине августа с сообщений из Ярославской области. Владельцы собак рассказавали о судорогах, зуде, отказе от еды и гибели питомцев после прививок, причём первые известные случаи связывали с серией № 20. Уже 18 августа производитель объявил об отзыве этой партии и дополнительной проверке качества, подчёркивая, что связь между вакциной и смертями животных пока не доказана. Затем Россельхознадзор совместно с прокуратурой начал проверку предприятия «Ветбиохим», а 21 августа ведомство приостановило обращение сразу четырёх серий вакцин «Мультикан», в том числе № 20 и № 21 препарата «Мультикан-8». Позднее сам производитель допустил возможное намеренное вмешательство третьих лиц в процесс выпуска или реализации вакцины и сообщил о направлении архивных образцов на независимую экспертизу.
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