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23 августа, 11:37

Производитель «Мультикана» подозревает «враждебных лиц» в порче собачьей вакцины

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Вакцину для собак «Мультикан-8» могли намеренно испортить неизвестные, допустили в компании «ВЕТБИОХИМ». Производитель подозревает организованное вмешательство «враждебно настроенных третьих лиц» в процесс выпуска и реализации препарата.

После сообщений о гибели животных компания отозвала серию №20, продажи и применение ещё нескольких партий приостановила. Архивные образцы направили на независимую экспертизу, параллельно проводится повторная проверка качества вакцины и условий производства, сообщает РИАМО.

От прививки до тревоги: Что должно насторожить хозяина после вакцинации собаки
От прививки до тревоги: Что должно насторожить хозяина после вакцинации собаки

Напомним, трагическая история началась с сообщений о гибели собак в Ярославской области после прививки «Мультиканом-8» серии № 20. После жалоб производитель отозвал 20-ю серию вакцины и начал повторный контроль её качества. Затем Россельхознадзор вместе с прокуратурой начал проверку предприятия, а позднее ведомство приостановило обращение четырёх серий препарата.

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Борис Эльфанд
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