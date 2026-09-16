«Серьёзный вызов»: «Ветбиохим» ответил на обнаружение вируса Ауески в «Мультикане-8»

«Ветбиохим» получил решение Россельхознадзора о выявлении вируса болезни Ауески в вакцине «Мультикан-8» и заявила, что уже изымает проблемную серию из обращения. Об этом SHOT ПРОВЕРКЕ сообщили в самой компании.

«Для компании это серьёзный вызов. Уже с 18 августа мы самостоятельно проводим работу по изъятию серии и сейчас ведём процесс уничтожения вакцины», — говорится в комментарии производителя.

В «Ветбиохиме» также сообщили, что забирают контрольные пробы из каждой возвращённой партии и направляют их на дополнительные исследования.

При этом компания подчёркивает, что результаты собственных исследований отличаются от данных Россельхознадзора. По словам производителя, в архивных образцах вакцины, а также в пробах, которые «Ветбиохим» самостоятельно передавал на анализ, вирус болезни Ауески обнаружен не был.

На официальном сайте компании подтверждается, что отзыв 20-й серии «Мультикана-8» был начат ещё 18 августа, а на следующий день реализацию нескольких серий вакцин приостановили. Производитель также сообщал о проведении внутреннего расследования и проверке архивных образцов.

«Компания выражает соболезнования и сожаление по поводу произошедшего, мы работаем с хозяевами погибших и пострадавших животных. Для нас боль каждой семьи, потерявшей собаку, — личная боль», — заявили в «Ветбиохиме».

Ранее Life.ru сообщал, что Россельхознадзор выявил живой вирус болезни Ауески в образцах «Мультикана-8» серии №20. После этого ветеринар Михаил Шеляков рассказал Life.ru, что для собак болезнь Ауески крайне опасна и практически всегда заканчивается гибелью.